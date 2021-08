Oroscopo domani 9 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 9 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): persi nella nebbia



Oroscopo domani Toro umore

Sempre pragmatici, bravi a capire il carattere delle persone e a valutare realisticamente il vostro percorso, con la dissonanza Venere-Nettuno avrete la sensazione di essere persi nella nebbia. Occhio a chi cerca di usarvi o tramare alle vostre spalle. Un collega, ad esempio, non aspetta altro che un vostro errore: in questo caso, dovete evitare di cadere in trappola. Più in generale, anche nella vita personale potrebbero esserci dei malintesi. Per fortuna, nel giro di pochi giorni tornerà la chiarezza.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: il partner farà cadere qualsiasi barriera e ciao ciao riservatezza. Mostrerete pienamente i sentimenti.

Soli: qualche delusione forse vi blocca ma è tempo di tornare ad amare! Avete la possibilità di conquistare.

Oroscopo domani lunedì 9 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): idealizzare le relazioni

Oroscopo domani lunedì 9agosto Vergine umore

Il vostro è un segno che dà il meglio quando le cose si snodano in modo semplice e autentico. Ma con la dissonanza Venere-Nettuno, la tendenza è quella di idealizzare le relazioni personali o di lavoro. Per oggi, evitate di prendere qualsiasi tipo di impegno, rimandate a quando – tra qualche giorno – avrete maggiore chiarezza. Assecondate l’eventuale bisogno di stare in pace, godere di un po’ di tranquillità e concedetevi le cose buone che offre la vita.

Oroscopo domani vergine per l’amore di lunedì 9 agosto 2021

In coppia: evitate di cercare il pelo nell’uovo e fare qualche critica di troppo al partner.

Soli: anche per voi vale il discorso di cui sopra. Cercate di attirare le persone, non respingerle!

Oroscopo domani lunedì 9 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rimandare conversazioni importanti

Oroscopo di domani lunedì 9 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

E’ un lunedì in cui dovete fare molta attenzione a ciò che direte, ovvero esprimervi con la massima cautela. La dissonanza Venere-Nettuno al riguardo potrebbe creare qualche danno… Ma potrebbe essere che una persona vi dica qualcosa e la prenderete sul personale. Evitate che le parole degli altri scatenino tensione e agitazione. Visto che l’atmosfera è confusa, potreste aver frainteso, non aver capito bene cosa aveva intenzione di dire. La cosa migliore è rimandare le conversazioni importanti.

Oroscopo domani capricorno amore lunedì 9 agosto

In coppia: circolano tensioni, siete un po’ nervosi. Come detto sopra, meglio rimandare le discussioni importanti.

Soli: una persona, senza volerlo e pensando di farvi un complimento, potrebbe offendervi. Non prendete qualsiasi parola di traverso.

