Oroscopo domani 9 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 9 aprile 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): una decisione insieme ai familiari

Oroscopo domani Ariete umore

Se dovete prendere una decisione, con la Luna in Cancro è la giornata ideale per riunire la famiglia e parlarne. Fare una chiacchierata permetterà di essere d’accordo sul modo più giusto da seguire. Al contempo, altri aspetti della Luna indicano che avvertite il bisogno di rilassarvi in casa e godere di un po’ di tempo libero, anche semplicemente leggendo un bel libro o guardando un film.

Oroscopo domani Ariete 9 aprile amore

In coppia: oggi siete un po’ sospettosi, ogni parola o un gesto del partner potrebbe sembrarvi un attacco personale. Incomprensioni in vista…Soli: la tendenza odierna è quella di vedere solo i difetti ma i vostri! Ed è evidente che sarà difficile conquistare… Oroscopo domani 9 aprile 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): preoccupazioni infondate Oroscopo domani sabato 9 aprile Leone umore

Un progetto, una persona o un’idea oggi richiederà la vostra totale attenzione ma occhio a trasformare la questione in un’ossessione. Gli aspetti astrali potrebbero scatenare paure e preoccupazioni del tutto infondate. Guardate la realtà dei fatti, ascoltate l’intuito: potrebbero raccontare qualcosa di molto diverso. Al contempo, occhio a spendere soldi al gioco anche se si trattasse solo del gratta e vinci. Non è giornata di vincite.

Oroscopo domani sabato 9 aprile Leone amore

In coppia: gli interessi del partner vi sembrano solo una perdita di tempo ed energia. Forse vorreste che dedicasse più attenzioni a voi e lo direte ma in modo poco gentile. Soli: se avete un appuntamento romantico evitate di rivelare troppe cose di voi. Un po’ di mistero intriga e la persona vorrà conoscervi meglio…

Oroscopo domani 9 aprile 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): molto pigri

Oroscopo 9 aprile Sagittario: umore

La mancanza di energia fisica e mentale e di motivazione potrebbero scatenare pigrizia. Non avrete voglia di fare niente e se dovete lavorare, il solo pensiero vi irriterà parecchio. Fate invece quanto dovete e stasera per dare una svegliata alle energie, andate al cinema o guardate alla tv un bel thriller o un film d’azione. Vi sentirete di nuovo in carreggiata.

Oroscopo domani Sagittario 9 aprile: amore

In coppia: con il partner avete intenzione di parlare chiaramente ma tenete presente che c’è modo e modo. Accusare non andrà a vostro vantaggio. Soli: se ritenete che al primo incontro una persona vi manchi di rispetto, avete ovviamente il diritto di stabilire dei limiti! Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

