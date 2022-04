Oroscopo domani 9 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Cancro che forma aspetti positivi e negativi, oggi vi sembrerà di stare sulle montagne russe. E’ probabile che al mattino abbiate uno stato d’animo ottimista e c’è la possibilità di fare dei progressi riguardo gli obbiettivi personali o di lavoro. In serata l’atmosfera cambierà e non sono escluse delle tensioni nella cerchia delle amicizie.

E’ un sabato cui potreste avere difficoltà a concentrarvi sulle questioni di lavoro o essere al top nella comunicazione. Potreste trovare delle scuse per smettere di lavorare, in particolare se si tratta di chiamare le persone al telefono. Non contrastate questo stato d’animo. Fate solo le cose più urgenti. Non finirà il mondo se rimanderete! Stasera state in casa, concedetevi il permesso di staccare la spina e ricaricare le energie. Oroscopo domani Bilancia di sabato 9 aprile: amore In coppia: l’atmosfera è un po’ tesa dunque la cosa migliore è ascoltarvi reciprocamente. Esponete il vostro punto di vista ma senza imporlo. Soli: se darete il via a una storia, potreste avere dubbi e incertezze. Non sarete certi che l’altro/a abbia buone intenzioni. E potreste fare un passo indietro. Oroscopo domani 9 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): esaminare i dettagli

Oroscopo domani Acquario di sabato 9 aprile: umore

La Luna in Cancro odierna indica che un progetto potrebbe essere entrato in una fase cruciale ed è tempo di prendere alcune nuove decisioni. Se le cose finora sono andate bene, potrebbe soltanto trattarsi di pianificare la fase successiva. Nonostante ciò esaminate attentamente i dettagli e cercate di essere molto pratici: potrebbe infatti sfuggirvi qualcosa che comporterebbe dei ritardi.

Oroscopo domani Acquario di sabato 9 aprile: amore

In coppia: le dissonanze odierne minano alcune certezze. Pensate a ciò che vi unisce e non a ciò che vi divide. Soli: il vostro lato indipendente non dispiacerà a una persona originale. E vi lancerete nel gioco del gatto e topo, in cui siete peraltro molto bravi/e.