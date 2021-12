Oroscopo domani 9 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con l’aspetto Marte-Giove potreste rimanere colpiti dai progressi compiuti da un amico e desiderosi di attingere alla sua esperienza. L’aspetto potrebbe anche indicare di mettere in comune le risorse in quanto ciò rappresenterebbe un vantaggio. Sebbene ci siano delle opportunità di crescita e nuovi positivi sviluppi prima di agire assicuratevi comunque di avere una solida strategia.

In coppia: determinati a regalare gioia al partner, e i progetti a due saranno numerosi. Soli: una chiacchierata inattesa sarà divertente, con la persona vivrete bei momenti, che non vi aspettavate.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 9 dicembre: umore

I pianeti vi supportano, fanno arrivare buone notizie o un aiuto finanziario che capita proprio nel momento giusto. Come è d’altra parte per tutti gli aiuti. In ogni caso potreste avere in ballo un progetto che per motivi di denaro si trascina da mesi. Ma ora la somma che vi occorre potrebbe piovere dal cielo, ovvero entrare inaspettatamente. Può essere che sarete indirizzati alla persona giusta che vi aiuterà. Oroscopo domani Bilancia di giovedì 9 dicembre: amore

In coppia:i sentimenti sono al centro della giornata e insieme al partner risolverete alcuni piccoli problemi.

Soli: accettate gli inviti perché farete una strage di cuori! Saranno in parecchi/e a corteggiarvi. Oroscopo domani 9 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ottenete ciò che desiderate

Oroscopo domani Acquario di giovedì 9 dicembre: umore

La Luna nel vostro segno mette in risalto le qualità. In congiunzione con Giove, indica che è la giornata perfetta per esporre un progetto, chiedere un favore, entrare nelle grazie del boss e chiedere un aumento, una promozione. Se siete in cerca di lavoro e oggi dovete sostenere un colloquio potreste essere assunti, se avete una vostra attività ampliare il giro della clientela… La vostra personalità, il modo di fare, affascinano e incantano i vostri interlocutori. Otterrete sicuramente ciò che desiderate.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 9 dicembre: amore