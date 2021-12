Oroscopo domani 9 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani giovedì 9 dicembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): fare ciò che volete! Oroscopo domani Toro umore Sembra che il fine settimana per voi sia arrivato in anticipo. Avete voglia di socializzare in ambienti piacevoli, di scherzare con gli amici, siete aperti alle idee e esperienze anziché pensare al lavoro. E’ una giornata positiva, per la serie “fate pure ciò che volete”… Gli aspetti odierni possono dare la tendenza ad essere auto indulgenti ma se non accade spesso, godetevelo! Oroscopo domani toro amore In coppia: parlare sinceramente non è segno di fragilità ma, al contrario, di forza. Il partner apprezzerà il vostro atteggiamento.

Soli: con la persona che vi attrae riuscirete a esprimere ciò che provate. Il risultato sarà all’altezza delle aspettative. Oroscopo domani giovedì 9 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): far valere i vostri diritti Oroscopo domani giovedì 9 dicembre Vergine umore Una questione riguardante il lavoro, qualcosa che vi sembra profondamente ingiusto potrebbe trasformarsi in un chiodo fisso e non penserete ad altro. Tranquilli, presto l’atmosfera si placherà e riuscirete a risolvere. Voi o una persona che vi supporta, troverete il modo giusto per sistemare la situazione ma soprattutto per far valere i vostri diritti che sembra abbiano calpestato. Oroscopo domani Vergine per l’amore di giovedì 9 dicembre 2021 In coppia: potreste avere dei dubbi riguardo alla relazione. Anziché chiudervi a riccio, parlatene con il partner.

Soli: probabilmente ne avete abbastanza della solitudine. Tenete presente che l’amore potrebbe bussare alla vostra porta quando meno ve l’aspettate. Oroscopo domani giovedì 9 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siete dei leader Oroscopo di domani giovedì 9 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore La congiunzione Venere-Plutone nel vostro segno indica che avete più autorità di quanto possiate immaginare. Le vostre qualità di leader sono evidenti, colleghi e i clienti potrebbero prestarvi più attenzione poiché avrete un atteggiamento diverso, più autorevole. Anche se può essere piacevole avere una presenza più forte sul posto di lavoro, ricordate di esercitare con saggezza il dono dell’autorità. Oroscopo domani capricorno amore giovedì 9 dicembre

In coppia: con la dolce metà affronterete alcune questioni rimaste in sospeso e la situazione evolverà in modo positivo.

Soli: attraverso il lavoro o forse online potreste incontrare una persona che vi affascinerà.

