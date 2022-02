Oroscopo domani 9 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 9 febbraio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): promuovere i vostri progetti

Oroscopo domani Ariete umore

Con la congiunzione Mercurio-Plutone avvertite il bisogno urgente di esprimervi e ve ne infischierete se quello che direte scioccherà chi vi circonda. Con questo transito non siete in grado, infatti, di tenere per voi ciò che pensate. E’ inoltre possibile che se vi trovate di fronte a una scelta qualcuno cerchi di influenzarvi e la cosa vi irriterà. Al contempo con la Luna in Gemelli odierna potete promuovere i vostri progetti.

Oroscopo domani Ariete 9 febbraio amore

In coppia: con il partner aprite il dialogo su piccole controversie del quotidiano. La conversazione sarà costruttiva e troverete soluzioni che soddisferanno entrambi. Soli: non è facile trovare l’amore: chi vi corteggia vi attrae e al contempo vi spaventa… Oroscopo domani 9 febbraio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): parlare a ruota libera Oroscopo domani mercoledì 9 febbraio Leone umore

La Luna Gemelli sosta nel vostro settore sociale, potrebbe spingervi a rivelare spontaneamente alcune cose che dovreste tenere per voi. Ma questo atteggiamento rischia di indebolire le vostre intenzioni e sarà meno probabile che agirete in base alle vostre idee. Se in mente avete un progetto o un piano non parlatene fino a quando non l’avete concretizzato e siete andati avanti.

Oroscopo domani mercoledì 9 febbraio Leone amore

In coppia: l’accordo si costruisce quotidianamente, e non quando ci pensate o quando ne avete bisogno. Soli: una relazione duratura non può esistere senza complicità intellettuale. La passione, l’attrazione fisica non sono tutto…

Oroscopo domani 9 febbraio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): approfondire le relazioni

Oroscopo 9 febbraio Sagittario: umore

La Luna in Gemelli vi rende loquaci, potreste aver voglia di approfondire le relazioni di lavoro. E’ un passaggio astrale fantastico per capire meglio un collega o se avete una clientela, entrare in contatto e vedere come sta andando la situazione. Potreste inoltre sfruttare questo transito per rivedere i termini degli accordi dei contratti di lavoro.

Oroscopo domani Sagittario 9 febbraio: amore

In coppia: vi sentite in perfetta sintonia con il partner, sapete prevedere i suoi pensieri e finite le sue frasi…

Soli: ottima giornata per scoccare la freccia in direzione del cuore di chi vi attrae, come se foste Cupido in persona. Concluderete questo mercoledì con un appuntamento romantico.

