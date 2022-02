Oroscopo domani 9 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La Luna sosta nel vostro segno; più oggi il mondo circostante vi sembrerà deprimente e le persone negative e tanto più per reazione sarete vivaci, divertenti e ottimisti. In questo momento vi sentite liberi e inarrestabili, la giornata scorre senza ostacoli o sconvolgimenti. Nel lavoro potreste ottenere dei consensi per aver introdotto un nuovo approccio a un progetto. In generale oggi siete molto convincenti.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 9 febbraio: umore

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Giove: indica un incontro positivo. Potreste che con l’altra persona avete parecchie cose in comune e spingervi ad approfondire la relazione. Se state cercando lavoro, affari o una collaborazione, l’assetto astrale odierno accentua il desiderio di fare una proposta e vedere come va. Volete avere successo? Bando all’esitazione, dovete essere determinati! Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 9 febbraio: amore In coppia: non sapendo come agire e reagire, vi sentirete un po’ sbilanciati e più vulnerabili. Parlatene con il partner, avrete tante cose belle da condividere. Soli: siete pronti a far progredire la vita amorosa e i passaggi odierni dovrebbero dare una bella mano. Oroscopo domani 9 febbraio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): evitate decisioni impulsive

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 9 febbraio: umore

Pur avendo la possibilità di imboccare un percorso prudente, oggi un lato di voi sembra determinato a dimostrare fino a che punto siete determinati e coraggiosi. Ma i passaggi odierni indicano che rischiate di essere più avventati che audaci: fate dunque attenzione. In questo momento uno stato d’animo irrequieto potrebbe spingervi a premere l’acceleratore o prendere una decisione impulsiva di cui in seguito pentirvi.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 9 febbraio: amore

In coppia: non volete scendere a compromessi ma Venere a voi dice di farlo per non creare tensioni. Un sorriso, un bacio, un gesto tenero saranno sufficienti a rompere il ghiaccio.

Soli: trovare l’amore oggi vi sembra una mission impossible! C’è chi vi corteggia, vuole approfondire la conoscenza ma a voi non interessa…