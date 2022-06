Oroscopo domani 9 giugno 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 9 giugno 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): dite no all’ansia



Oroscopo domani Gemelli giovedì 9 giugno 2022: umore

Niente e nessuno può abbattere il vostro morale, a meno che non siate voi a permetterlo. Se volete dare il via a idee e progetti, mantenete la sicurezza in voi stessi! La dissonanza Luna-Marte tocca un punto debole: potreste avere la sensazione che non riuscirete mai a realizzare ciò che vi siete prefissi. Sfruttate l’energia del transito per capire il vostro stato d’animo, dovuto probabilmente all’ansia e non a una realtà.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 9 giugno 2022: amore In coppia: ricordate una cosa fondamentale: un bel rapporto si costruisce in due! Smettete di pensare “io, io”! Questo giovedì, rischiate di fare questo errore. Correggete il tiro! Soli: darete per scontato che gli altri siano ai vostri piedi. Oserete, anche troppo! Ma qualcuno non cederà… Oroscopo domani 9 giugno 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): evitate reazioni impulsive Oroscopo domani Bilancia di giovedì 9 giugno: umore La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte: potreste desiderare di avere dei contatti positivi con chi vi circonda e divertirvi! In ogni caso, più in generale, evitate di agire o reagire sull’onda delle emozioni: non mai una buona cosa. In qualsiasi circostanza prendete del tempo per riflettere. Ciò vi permetterà di studiare una strategia molto più efficace rispetto a una reazione impulsiva. Oroscopo domani Bilancia di giovedì 9 giugno: amore In coppia: dire “se stiamo insieme è solo perché lo voglio” è una frase priva di logica. Meglio dire: stiamo ancora insieme, perché la nostra unione è comunque bella, con i suoi alti e bassi, e l’amore è sempre presente. Soli: determinati ad affascinare anche solo per testare il vostro potere di seduzione. E in effetti fa sempre bene. Poi chissà, potrebbe scapparci una conquista interessante. Oroscopo domani 9 giugno 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): energia ed entusiasmo Oroscopo domani Acquario di giovedì 9 giugno: umore Sfruttata l’attuale ondata di energia ed entusiasmo di cui vi dota Marte in Ariete e andate a scoprire dove vi porterà. E’ il momento di avere grandi ambizioni per il futuro e la giornata rappresenta un’opportunità per migliorare alcuni aspetti fondamentali della vostra vita. La fiducia in un domani migliore sarà ricompensata. Gli amici e i familiari vi sosterranno e vi sproneranno con affetto. Avanti tutta! Oroscopo domani Acquario di giovedì 9 giugno: amore In coppia: con il partner imboccherete nuove strade che porteranno a un’attività a cui non avete mai pensato! Soli: più intraprendenti e ciò negli affari di cuore vi permetterà di avere successo!

