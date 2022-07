Oroscopo domani 9 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: temperature bollenti all’interno della relazione. è un sabato very hot!

Concedetevi una pausa di relax! Se la settimana è stata particolarmente impegnativa, non vi siete presi cura di voi stessi, la dissonanza Mercurio-Giove potrebbe scatenare stress emotivo o mentale. Fortunatamente, la Luna in Scorpione vi spingerà a rallentare il ritmo, a rilassarvi, a immergervi in un’atmosfera di totale serenità. Oroscopo domani Bilancia di sabato 9 luglio: amore In coppia, c’è tenerezza, complicità, comprensione. Un elisir praticamente magico! Soli: forse siete agitati perché in programma c’è un appuntamento con una persona che vi attrae e vorreste tanto dare il via a una storia. Oroscopo domani 9 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): stabilire dei limiti Oroscopo domani Acquario di sabato 9 luglio: umore

Con la Luna in Scorpione, sarete spinti a mettere dei limiti a chi vi circonda. Non dovrete sentirvi in colpa perché la loro tendenza potrebbe essere quella di controllare ciò che fate, essere parecchio invadenti. Purtroppo la Luna è in dissonanza con Saturno e stabilire dei confini potrebbe non essere sufficiente, incontrerete una certa resistenza da parte degli altri e perderete la calma.