Oroscopo domani 9 maggio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 9 maggio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): rimandare conversazioni importanti

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Leone crea una serie di dissonanze: anche se potreste sentirvi più irritabili, cercate di non scaricare le frustrazioni sugli altri, poiché potrebbe comportare una discussione accesa. Andrà meglio in serata: sarete più razionali, farete uso della logica ma comunque rimanderete a domani qualsiasi conversazione importante.

Oroscopo domani Ariete 9 maggio amore

In coppia: il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso o una battuta. Soli: l’ottimismo e il buonumore sono assenti. Sembra che oggi non ci sia spazio per gli affari di cuore… Oroscopo domani 9 maggio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): non forzare le situazioni Oroscopo domani lunedì 9 maggio Leone umore

Sebbene alcuni aspetti della vostra vita sembrano procedere con lentezza, presto rimedierete. In ogni caso con Marte in Pesci, darete il meglio procedendo a un ritmo lento e non forzando le cose. Potreste essere impazienti se i piani non si concretizzeranno velocemente come vorreste, ma da domani, con il ritorno di Mercurio in moto retrogrado, questa tendenza potrebbe continuare. Calma, ce la farete. Oroscopo domani lunedì 9 maggio Leone umore

In coppia: siete insoddisfatti e nervosi: con il partner evitate di affrontare argomenti delicati.

Soli: l’amore non è nel programma della giornata. Impegnate le energie in palestra o fate esercizio fisico!

Oroscopo domani 9 maggio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): riflettere sugli obbiettivi

Oroscopo 9 maggio Sagittario: umore

La Luna in Leone al vostro segno chiede di fare leva sul vostro coraggio e abbattere quelle barriere che vi hanno impedito di essere voi stessi. La vostra attenzione si sposterà verso le ambizioni riguardanti la carriera: ritagliate un po’ di tempo per riflettere sugli obbiettivi che volete raggiungere e studiare una strategia per portarli a termine.

Oroscopo domani Sagittario 9 maggio: amore

In coppia: tenere sotto controllo le emozioni e mantenere la calma oggi è una mission impossible! Cercate di essere un po’ simpatici! Soli: le tensioni interiori e il pessimismo vi spingono a rimanere in casa. E forse non sbagliate…

