Oroscopo domani 9 maggio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 9 maggio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): ostacoli nel settore finanze Oroscopo domani Toro umore

Ponete un po’ più di attenzione riguardo ai soldi e alle questioni finanziarie. Da domani Mercurio in Gemelli entra in moto retrogrado nel vostro settore del denaro ed è possibile che incontriate qualche ostacolo e le cose potrebbero non funzionare come al solito. Prima di firmare un accordo, controllate, di ogni acquisto, soprattutto se è costoso, conservate le ricevute.

Oroscopo domani toro amore In coppia: il partner vi ama così come siete, nella relazione regna la sincerità. Bando dunque ai dubbi! Soli: gli affari di cuore hanno una virata in meglio, un incontro è promettente! Oroscopo domani lunedì 9 maggio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): fare qualche concessione Oroscopo domani lunedì 9 maggio Vergine umore La vostra apparente disinvoltura nasconde un disagio di cui non parlate con nessuno. Potrebbe riguardare il lavoro o la vita privata ma di qualsiasi cosa si tratti la situazione non va bene come vorreste. Al contempo per evitare un conflitto o un braccio di ferro potrebbe essere necessario accettare opinioni diverse dalle vostre. Sarete costretti a fare qualche concessione. Oroscopo domani Vergine per l’amore di lunedì 9 maggio 2022 In coppia: qualche malinteso con il partner vi spingerà a porre delle domande e vorrete chiarire. Ma non è detto che la dolce metà sarà disponibile… Soli: siete attratti da una persona ma la situazione è in una fase di stallo. Per oggi non troverete la soluzione. Oroscopo domani lunedì 9 maggio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): cercate di essere scrupolosi Oroscopo di domani lunedì 9 maggio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore Da domani Mercurio entrerà in moto retrogrado nel vostro settore dello stile di vita: fate attenzione ai contratti o a un potenziale lavoro che coinvolge parecchio denaro. Se avete colloqui o problemi importanti da gestire, muovetevi già da oggi. Assicuratevi di leggere tutto attentamente e di non trascurare i dettagli. Più sarete scrupolosi e meno avrete motivi di rammarico. Oroscopo domani Capricorno amore lunedì 9 maggio In coppia: con il partner non ci sono segreti, nella relazione c’è franchezza e sincerità e ne siete orgogliosi! Soli: è un lunedì in cui potrebbe accadere un incontro speciale, che cambierà in meglio la vostra vita.

