Oroscopo domani 9 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 9 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): molto loquaci

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Gemelli rappresenta un’opportunità: sentirvi liberi di far sentire la vostra voce. In base a dove vi trovate, potete farlo per elogiarvi, appianare i conflitti, condividere idee o parlare delle vostre esigenze. Nel corso della giornata sarete molto loquaci ma in serata sarà una buona idea staccare la spina dai social media e dai dispositivi elettronici almeno un’ora prima di andare a dormire per evitare l’insonnia causata dalla tecnologia.

Oroscopo domani Ariete 9 marzo amore

In coppia: magnifica energia da condividere con il partner. E’ un’occasione per tracciare insieme un percorso ricco di progetti da realizzare subito o nel prossimo futuro. Soli: se di recente tra voi e un’altra persona è scattata un’attrazione, perché esitare a contattarla così da conoscerla meglio? Oroscopo domani 9 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): una trasformazione interiore Oroscopo domani mercoledì 9 marzo Leone umore

Chi vi circonda oggi potrebbe notare che siete meno loquaci del solito. Probabilmente perché cercate di individuare e mollare alcuni blocchi emotivi. Cosa vi impedisce di essere più ricchi, più felici o più in pace con voi stessi? Se riesci a risolvere e affrontare, la vostra situazione potrebbe cambiare in meglio. Una trasformazione interiore positiva potrebbe mettervi in grado di avere successo.

Oroscopo domani mercoledì 9 marzo Leone amore

In coppia: grande sensibilità, sprizzate sensualità da tutti pori. E il partner non è da meno…

Soli: visto che oggi l’amore non arriva, ci sono flirt ma non storie importanti, dedicate del tempo agli amici.

Oroscopo domani 9 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): bisogno di socializzare

Oroscopo 9 marzo Sagittario: umore

Concedervi qualche distrazione dal lavoro, in mattinata, non deve scatenare sensi di colpa. Va bene dare la priorità al vostro bisogno di socializzare. Fate solo in modo di non avere problemi con il boss, ovvero ignorare totalmente le cose da fare. Mercurio, il pianeta della comunicazione, stanotte entra in Pesci: sfruttate il passaggio per organizzarvi così da trovare un equilibrio tra la famiglia e gli impegni di lavoro.

Oroscopo domani Sagittario 9 marzo: amore

In coppia: passione al top! È una serata ideale per dichiarare ancora una volta il vostro amore o realizzare una fantasia… Soli: la Luna in buon aspetto con Venere è molto favorevole agli incontri, soprattutto se frequentate un club o associazione.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO:SPINTI A REAGIRE

GEMELLI:DESIDERIO DI PROGREDIRE

CANCRO:RALLENTARE IL RITMO

VERGINE:NEL LAVORO, DOVETE IMPORVI

BILANCIA:RIMBOCCARE LE MANICHE

SCORPIONE: LA CURIOSITA’ E’ ACCENTUATA

CAPRICORNO:CONVERSAZIONI A VOSTRO VANTAGGIO

ACQUARIO:CAMBIAMENTI IN CASA

PESCI:CHIEDERE CIO’ CHE DESIDERATE