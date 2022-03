Oroscopo domani 9 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: amate appassionatamente il partner. Non avete più paura di esprimere i vostri sentimenti. Siete una coppia super.

L’entrata di Mercurio in Pesci, potrebbe spingere a rimboccare le maniche nel lavoro o essere più impegnati in generale. Se avete intenzione di seguire una dieta sana, cucinare ricette ad hoc o provare un programma dietetico sarà d’aiuto ad aumentare i livelli di energia, anche mentale. Volete aggiungere una corda al vostro arco? E un buon momento per apprendere un’abilità o affinarne una che già possedete.

Gli aspetti astrali odierni parlano di cambiamenti in casa. Questi nuovi progetti vi mettono di buon umore e stimolano la voglia di trasformare in meglio l’abitazione. Ed è tempo di mostrare quanto siete in grado di innovare. In ogni caso le persone care sono pronte a seguirvi a occhi chiusi. Cautela invece, durante una negoziazione delicata. Non puntate i piedi, cercate invece un compromesso.