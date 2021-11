Oroscopo domani 9 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 9 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): andare oltre le apparenze

Oroscopo domani Ariete umore

La congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione, indica che pensieri ed emozioni oggi potrebbero essere intensi. Il che non è una cosa negativa: potrebbe infatti spingervi ad andare oltre le apparenze e affrontare ciò che è realistico. E vi sarà utile, poiché domani un aspetto astrale che coinvolge Nettuno potrebbe farvi vedere persone e situazioni in modo diverso da come sono nella realtà. Ariete avvisato… Oroscopo domani Ariete 9 novembre amore

In coppia: difficoltà a trovare un equilibrio, circola nervosismo: occhio a ciò che dite. Soli: la motivazione è assente e la cosa migliore è rilassarvi. Per oggi, accantonate gli affari di cuore. Oroscopo domani 9 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): progetti riguardanti la casa

Oroscopo domani martedì 9 novembre Leone umore

E’ forte il desiderio di mettere ordine nel quotidiano, nelle questioni lasciate in sospeso, prendervi cura della casa, della famiglia. Al riguardo, è un momento impegnativo. Dovete solo evitare di mettervi sotto pressione poiché ciò potrebbe incidere sulla produttività. Se in mente dei piani riguardanti l’abitazione assicuratevi di parlarne con i familiari: c’è la possibilità che non tutti siano d’accordo con le vostre idee.

Oroscopo domani martedì 9 novembre Leone amore

In coppia: per far fronte ai piccoli problemi quotidiani cercate di pensare positivo! Soli: potreste aver avuto, o avere oggi, un incontro: farete la scelta giusta!

Oroscopo domani 9 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): risolvere problemi pressanti

Oroscopo 9 novembre Sagittario: umore

E’ un eccellente martedì per risolvere quei problemi ormai diventati pressanti. Non dovete esitare, cedere alla voglia di eludere la situazione. Andate a fondo su una questione che è stato motivo di turbamento: anziché rimuginare a manetta, risolvere può essere la cosa migliore. Vi sentirete in pace ma oltretutto in questo modo avrete ancor più energia da canalizzare in nuove idee e opportunità.

Oroscopo domani Sagittario 9 novembre: amore

In coppia: il partner potrebbe essere possessivo e a voi sentire il fiato sul collo non piace. Soli: in caso di incontro, evitate di idealizzare la persona. In ogni caso, siate voi stessi (salvo si tratti di un’avventura passeggera).

