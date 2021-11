Oroscopo domani 9 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 9 novembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): la situazione sta evolvendo



Oroscopo domani Gemelli martedì 9 novembre 2021: umore

La congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione potrebbe aver scatenato un problema ma non potrete agire per cambiare la situazione, quanto meno per il momento. L’aspetto astrale terminerà nel fine settimana e voi potrete andare oltre. Ma già da domani sentirete che la situazione sta evolvendo. Su un altro piano: nel lavoro mantenete alta la concentrazione. Potreste commettere un errore e il boss non ne sarebbe contento…

Oroscopo domani Gemelli di martedì 9 novembre: amore