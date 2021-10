Oroscopo domani 9 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

E’ un sabato in cui siete ottimisti, pieni di entusiasmo. La congiunzione Luna-Venere in Sagittario, sosta nel vostro settore dei viaggi: non è escluso che siate contenti di partire per il fine settimana con gli amici o i familiari. Di sicuro sarete in buona compagnia. E se non partirete avrete voglia di uscire, distrarvi, renderete la vita sociale piacevolmente movimentata, avrete inoltre la possibilità di coinvolgere gli altri in discussioni fruttuose e collaborare a progetti vincenti.