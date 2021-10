Oroscopo domani 9 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 9 ottobre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): belle energie, siete dinamici



Oroscopo domani Gemelli sabato 9 ottobre 2021Il Sole,

Il Sole, Mercurio e Marte in Gemelli vi dotano di energie super, siete dinamici più che mai! Il tempo libero sarà la priorità, avrete voglia di praticare un hobby o lo sport preferito. Se lavorate, potreste scoprire che conversare con un collega renderà i compiti più divertenti. Non è escluso che con questa persona farete qualcosa di piacevole così da rilassarvi. E ciò rafforzerà il vostro rapporto.

Oroscopo domani Gemelli di sabato 9 ottobre: amore

In coppia: il partner vi coccola, vi vizia: avete davvero di che toccare il settimo cielo! Soli: è un fine settimana intrigante: con una persona scoprirete di avere molto in comune e immediatamente scatterà l’attrazione.

Oroscopo domani 9 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un approccio flessibile

Oroscopo domani Bilancia di sabato 9 ottobre: umore

Riguardo alle relazioni, la cosa migliore è adottare un approccio flessibile. Potreste non essere d’accordo su ciò che fa o dice una persona ma Sole, Mercurio e Marte nel vostro segno vi consigliano di avere apertura mentale, mantenere buoni rapporti così da ottenere risultati positivi. Al contempo il transito indica che è un’ottima giornata per dare il via a un cambiamento di look!

Oroscopo domani Bilancia di sabato 9 ottobre: amore

In coppia: la giornata è molto piacevole, soprattutto se riuscirete a prendere le cose con molta filosofia. Soli: avete ragione di voler conoscere meglio la persona che vi corteggia, ma non trasformatevi in Sherlock Holmes. Oroscopo domani 9 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): trovare un compromesso

Oroscopo domani Acquario di sabato 9 ottobre: umore

Con i passaggi astrali odierni potreste essere costretti a trovare un compromesso con una persona influente e che non è detto sia necessariamente stimabile. Purtroppo, se volete progredire sarà inevitabile. Marte in Bilancia rappresenta un invito ad acchiappare con determinazione ciò che avete in mente. Ad esempio, ottenere un posto di lavoro oppure aggiudicarvi un affare e firmare un contratto. Perseguite, dunque, l’obbiettivo da raggiungere, senza preoccuparvi di ciò che pensano gli altri.

Oroscopo domani Acquario di sabato 9 ottobre: amore

In coppia: senso dell’umorismo, aperti al dialogo e potreste parlare di un importante progetto a due a cui pensate da tempo.

Soli: è una giornata a forma di cuore: oggi nella vostra vita potrebbero entrare amore e passione!

