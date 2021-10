Oroscopo domani 9 ottobre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani sabato 9 ottobre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): dare libero sfogo alla curiosità

Oroscopo domani Toro umore

E’ possibile che oggi non lavoriate ma è altrettanto possibile che vi sentiate obbligati a immergervi nel lavoro. Visto che le energie non sono al top, i passaggi odierni invitano il vostro segno a dare libero sfogo alla curiosità, a quei “capricci” e impulsi che potrebbero rallegrare la vostra vita, renderla più vivace. Se avete bisogno di rallentare, prendete cura di voi stessi o concedetevi qualcosa di speciale.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: rafforzerete il legame ancora di più, parlerete di un importante progetto a due!

Soli: i pianeti rallentano gli affari di cuore. Potrebbe esserci un flirt: assaporate il presente!

Oroscopo domani sabato 9 ottobre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): in vena di fare acquisti

Oroscopo domani sabato 9 ottobre Vergine umore

Con la congiunzione Sole-Mercurio-Marte potreste essere dell’umore giusto per lanciarvi negli acquisti, andrete a caccia di un affare, a cercare delle offerte. Se vi piacciono oggetti o vestiti vintage o di seconda mano, troverete una buona occasione. Scoverete qualcosa che desiderate da tempo. Nel lavoro, evitate di assumere incarichi extra senza un adeguato compenso: dovete avere consapevolezza del vostro valore!

Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 9 ottobre 2021

In coppia: con il partner vorrete concedervi qualcosa di lussuoso e perché no se potete permettervi di vivere alla grande? Soli: potrebbe esserci un incontro molto romantico, che aggiungerà dolcezza alla vostra vita.

Oroscopo domani sabato 9 ottobre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): pronti a progredire

Oroscopo di domani sabato 9 ottobre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il Sole-Mercurio-Marte congiunti in Bilancia al vostro segno indicano che non dovete accontentarvi! Il transito sosta nel vostro settore delle ambizioni, degli obbiettivi e dunque è un ottimo momento per andare oltre i soliti limiti e uscire dalla zona di comfort. Siete più che pronti a progredire e mostrare quanto valete! Avete la possibilità di essere notati dal boss o dai colleghi per i vostri risultati professionali.

Oroscopo domani capricorno amore sabato 9 ottobre

In coppia: siete un po’ inquieti: non affrontate argomenti spinosi poiché il dialogo potrebbe trasformarsi in una lite.

Soli: piccoli flirt, feeling, avventure effimere. D’accordo, non sarà il grande amore ma è meglio di niente…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: OTTIMISTI, PIENI DI ENTUSIASMO

GEMELLI: BELLE ENERGIE, SIETE DINAMICI

CANCRO:VOGLIA DI RILASSARVI IN CASA

LEONE: COMUNICARE E’ LA VOSTRA PRIORITA’

BILANCIA: UN APPROCCIO FLESSIBILE

SCORPIONE:CONCEDERVI UN REGALINO

SAGITTARIO: MOMENTO IDEALE PER SOCIALIZZARE

ACQUARIO:TROVARE UN COMPROMESSO

PESCI:GENEROSI E ALTRUISTI