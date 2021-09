Oroscopo domani 9 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 9 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): impegnatissimi nel lavoro



Oroscopo domani Gemelli giovedì 9 settembre 2021

La congiunzione Luna-Mercurio odierna, indica che sarete più inclini del solito a impegnarvi nel lavoro. E’ una giornata eccellente per avere conversazioni sul posto di lavoro: possono essere leggere, personali o professionali. Con questo passaggio astrale potreste conoscere meglio i vostri colleghi, pianificare un’uscita al di fuori dell’orario di lavoro. Oppure “inchiodare” il boss a una chiacchierata importante.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 9 settembre: amore

In coppia: i pianeti vi riservano un cocktail d’amore, la giornata è a 5 stelle! Circolano romanticismo e una splendida complicità. Soli: senso dell’umorismo e fascino vi metteranno in grado di conquistare la persona che vi attrae.

Oroscopo domani 9 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): circola buonumore

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 9 settembre: umore

Con la dissonanza Luna-Plutone potrebbe esserci la necessità di un chiarimento. Non è il momento di scendere a un compromesso o edulcorare la verità: dovrete essere sinceri al massimo. E’ un giovedì che ha dei lati positivi: il buon aspetto Luna-Giove nel corso della giornata vi regalerà buonumore. Se avete in programma un’uscita con gli amici, rappresenterà il tonico di cui avete bisogno.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 9 settembre: amore

In coppia: potreste dover fare una scelta riguardante il futuro a due. Tranquilli, si tratterà di qualcosa di positivo! Soli: l’ottimismo vi spingerà a cercare l’anima gemella ma attenzione, potrebbe offuscare il vostro giudizio…

Oroscopo domani 9 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): nuove esperienze, nuove idee

Oroscopo domani Acquario di giovedì 9 settembre: umore

Il buon aspetto della Luna in Bilancia con Venere e Giove, indica un giovedì all’insegna della leggerezza, in cui lascerete alle spalle alcune recenti tensioni. Vi sentirete pronti a riflettere attentamente su nuove esperienze che vi stuzzicano, svilupperete nuove idee mirate a un rinnovamento. Tuttavia, con il Sole e Marte in Vergine, è il momento di metterle in atto, anche se per oggi doveste fare solo i primi passi.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 9 settembre: amore

In coppia: avrete la tendenza a mettere in dubbio tutto ciò che vi dirà il partner. Rischiate di creare un’atmosfera pesante.

Soli: se una persona vi attrae farete di tutto per sapere di più sulla sua vita. Ma chiedetevi se sia veramente utile a qualcosa.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: LIBERARVI DI UN FARDELLO

TORO: PIU’ FORTI, PIU’ SICURI

CANCRO: LE ENERGIE SONO AL MINIMO

LEONE: UNA NOTIZIA VI METTERA’ DI BUONUMORE

VERGINE: UN GESTO GENEROSO

SCORPIONE:MODIFICHE IN CASA

SAGITTARIO: RIMANERE FEDELI AI VOSTRI PRINCIPI

CAPRICORNO: CONTROLLARE UN ATTEGGIAMENTO

PESCI:UNA NUOVA FASE