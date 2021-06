Oroscopo oggi 11 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): dinamici e magnetici

Oroscopo domani Ariete umore

Marte, vostro pianeta governatore, sbarca in Leone: sarete dinamici, magnetici, più allegri e felici! Avrete energie a volontà e tanta voglia di brillare, di far vedere ciò di cui siete capaci e stupire gli altri. E ci sarà sicuramente l’occasione di ricevere dei complimenti e essere orgogliosi delle vostre azioni e decisioni.

Nel corso del transito – fino al 29 luglio – inoltre, vi dedicherete a quelle attività che vi regaleranno benessere: parliamo di hobby e passatempi.

Oroscopo domani Ariete 11 giugno amore

In coppia: avete voglia di cambiare qualcosa e il fatto non creerà problemi: il partner vi capirà totalmente.

Soli: se una persona vi corteggia da qualche tempo, la guarderete con occhi diversi e noterete le sue qualità.

Oroscopo domani 11 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): Marte vi regala una sferzata di energia

Oroscopo domani venerdì Leone umore

Marte entra nel vostro segno, non accadeva dal 2019, e sosterà fino al 29 luglio: il pianeta rosso vi regalerà di una sferzata di energia e accrescerà la vostra passione per la vita. Nelle prossime sei settimane sarete nel vostro elemento, il Fuoco, e le vostre qualità vi metteranno in grado di attirare parecchia attenzione (in modo positivo).

Sarete più intraprendenti, dinamici, coraggiosi e spinti a iniziare nuovi progetti. Al contempo, Venere in Cancro per qualche altra settimana sosterà alla spalle del vostro segno: la prima cosa da fare è chiudere eventuali questioni in sospeso.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: con Marte nel vostro segno, la dolcezza fa spazio alla passione, il desiderio è al top.

Soli: Marte vi rende magnetici, le possibilità di conquista sono altissime! E con una persona sarà attrazione fatale…

Oroscopo domani 11 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): entusiasmo, gioia di vivere

Oroscopo 11 giugno Sagittario: umore

Con Marte in Leone, fino al 29 luglio, avrete voglia di partire, esplorare nuovi posti e al contempo apprendere nuove conoscenze, anche frequentando un corso. Il che nel prossimo futuro potrebbe avvantaggiarvi nel lavoro, offrirvi ulteriori opportunità. In poche parole, il transito al vostro segno annuncia che il momento di uscire dalla vostra zona di comfort.

E con la gioia di vivere che avrete, l’entusiasmo, le belle energie, sicuramente sarete spinti a sperimentare nuove cose, affrontare delle sfide.

Oroscopo domani Sagittario 11 giugno: amore

In coppia: potreste porvi delle domande rispetto ai sentimenti del partner che oggi potrebbe sembrare distaccato. Chiedete la ragione (con diplomazia).

Soli: divisi tra la voglia di flirtare spensieratamente e quella di impegnarvi in una storia seria. Cosa deciderete?

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: FAMIGLIA IN PRIMO PIANO

GEMELLI: MARTE VI RENDE FUMANTINI

CANCRO: FORTI E DETERMINATI

VERGINE: COSTRETTI A LAVORARE DI PIU’

BILANCIA:STRINGERE NUOVE AMICIZIE

SCORPIONE: AMBIZIOSI E MOTIVATI

CAPRICORNO: ELIMINARE LE TENSIONI NELLE RELAZIONI

ACQUARIO: FARE CHIAREZZA IN UNA RELAZIONE

PESCI: NON TUTTI MERITANO LA VOSTRA GENEROSITA’