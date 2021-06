Oroscopo oggi 13 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): voglia di prendervela comoda

Oroscopo domani Ariete umore

La voglia di prendervela comoda – ed è possibile se vi siete negati il necessario riposo – potrebbe scontrarsi con quella di portare avanti gli obbiettivi di lavoro o personali. Marte in Leone vi dota di belle energie ma l’aspetto odierno Sole-Nettuno può spingervi a cercare il relax, anche con una semplice passeggiata.

E’ un’ottima opportunità per ricaricare le batterie e chiudere mentalmente le questioni lasciate in sospeso. In pochi giorni, i livelli di energia miglioreranno notevolmente.

Oroscopo domani Ariete 13 giugno amore

In coppia: passione, desiderio al top, soprattutto stasera: il partner vi attrarrà più del solito…

Soli: Venere vi fa sognare l’amore ideale, quello che vi lascerebbe una parte di libertà e potreste incontrarlo.

Oroscopo domani 13 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): desiderio di evasione

Oroscopo domani domenica Leone umore

La dissonanza Sole-Nettuno abbassa i vostri livello di energia e aumenta il desiderio di evasione. Per oggi seguite la corrente, non dovete fare scelte serie e decisive. L’aspetto astrale fa pensare che alcuni piani potrebbero essere irrealistici, ma modificando alcuni aspetti potrebbe emergere qualcosa di positivo.

L’entrata della Luna nel vostro segno vi aiuta ascoltare il corpo e le vostre esigenze. Ma attenzione, visto che è congiunta a Marte accentua le emozioni e stasera potreste discutere con una persona e poi pentirvi di essere stati impulsivi.

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: circola sempre un po’ di gelosia, vostra o del partner, ma i sentimenti sono molto sinceri e profondi.

Soli: divisi tra due “fuochi”: una persona vi attrae e vorreste vivere una passione ma al contempo continuate a pensare a un/a ex.

Oroscopo domani 13 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): atmosfera conviviale

Oroscopo 13 giugno Sagittario: umore

Marte in Leone, può far emergere il vostro lato giocoso e al contempo il passaggio di Mercurio in moto retrogrado potrebbe coincidere con un incontro con una persona del passato. Dovrete, certo, recuperare il tempo perduto ma rivedervi sarà positivo per entrambi. Al contempo la serata sarà al top: uscirete, vedrete gli amici…

Qualsiasi cosa farete l’atmosfera sarà molto conviviale ed è proprio ciò che più vi piace. Un consiglio astrale: cibo o alcol, cercate di non esagerare.

Oroscopo domani Sagittario 13 giugno: amore

In coppia: se percepite che il partner geloso/a, forse è perché non si sente abbastanza valorizzato. Rassicuratelo/a, ma seriamente, sui vostri sentimenti.

Soli: un’attrazione potrebbe trasformarsi in una storia affettivamente importante. Potrebbe andare avanti nel tempo.

