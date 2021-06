Oroscopo oggi 14 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): appianare una situazione

Oroscopo domani Ariete umore

E’ la giornata ideale per dare il via a conversazioni costruttive. Siete inoltre determinati ad appianare una situazione: per trovare le parole giuste potete contare sul vostro ottimismo e dunque rafforzare i legami. Tutto si sistema! In ogni caso, prudenza non correte rischi, evitate di eccedere con l’entusiasmo. Con l’aspetto Marte-Giove, qualcosa che vi sembra molto attraente in seguito potrebbe rivelarsi inutile o un desiderio che si accende all’improvviso potrebbe spegnersi altrettanto rapidamente.

Oroscopo domani Ariete 14 giugno amore

In coppia: giornata di sensualità, l’atmosfera profuma d’amore e qualcuno metterà in cantiere un bebè.

Soli: voglia di vivere l’amore e oggi, a sorpresa, potrebbe esserci un ritorno di fiamma con un/a ex!

Oroscopo domani 14 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): no alle iniziative affrettate

Oroscopo domani lunedì Leone umore

Gli aspetti astrali odierni per il vostro segno sono impegnativi e potrebbero esserci dei settori che seppure temporaneamente mancano di stabilità. Evitate di prendere iniziative affrettate ed esercitate la pazienza. In questo momento dovete prendere in considerazione il prezzo delle azioni e decisioni. Se non riuscite a prendere una decisione – e sapete che è quella giusta – per ora accantonatela e ci tornerete sopra in un secondo tempo, ovvero quando sarete più sicuri di voi stessi.

Oroscopo domani lunedì Leone amore

In coppia: passione al top! E cosa c’è di meglio per rilanciare la relazione?

Soli: i pianeti vi mettono al centro della scena e il vostro cuore, quello di un’altra persona batteranno all’unisono.

Oroscopo domani 14 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): procedere con ordine

Oroscopo 14 giugno Sagittario: umore

La dissonanza Saturno-Urano può scatenare nervosismo o tensione che incideranno sul vostro comfort, la salute, l’equilibrio o il rendimento lavorativo. Lo stress o la pressione nelle questioni, attività quotidiane potrebbero pesare sulla visione che avete delle situazioni. Procedete con ordine, cercate di dare una priorità. Se il vostro approccio sarà un po’ approssimativo, anche la disattenzione ai dettagli potrebbe rappresentare un problema. Tenete infine presente: anche se nella carriera avete la sensazione di lentezza, il tempo è un vostro alleato!

Oroscopo domani Sagittario 14 giugno: amore

In coppia: il vostro amore reciproco è forte e illimitato quanto la passione.

Soli: sapete bene chi volete conquistare e oggi andrete dritti al punto. E trionferete!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: LE FINANZE MIGLIORANO

GEMELLI: GUARDARE IN FACCIA LA REALTA’

CANCRO: OCCHIO A UN ECCESSO DI OTTIMISMO

VERGINE: ADATTARVI A UNA NUOVA SITUAZIONE

BILANCIA: METTERE IL LAVORO TRA PARENTESI

SCORPIONE: GUADAGNERETE DI PIU’

CAPRICORNO:MOLLARE LA PRESA

ACQUARIO: NOTIZIE INCORAGGIANTI

PESCI: ATMOSFERA AGITATA