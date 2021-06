Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 15 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): prendere cura di voi stessi

Oroscopo domani Ariete umore

E’ una giornata in cui vedrete le questioni riguardanti la casa e la famiglia in una luce nuova: meno stressante e più favorevole. Se ultimamente vi siete sentiti sotto pressione potreste essere ancora impegnati a risolvere le cose, ma nei prossimi giorni sarete spinti a trovare delle soluzioni.

E’ inoltre un buon momento per prendere cura di voi stessi, meritate di ritagliare del tempo solo per voi e volendo, pensare anche al divertimento.

Oroscopo domani Ariete 15 giugno amore

In coppia: una ritrovata complicità sarà la benvenuta, soprattutto se ultimamente la routine ha pesato a entrambi.

Soli: un amore che sembrava finito potrebbe rinascere dalle ceneri. Ma non è escluso un incontro speciale online.

Oroscopo domani 15 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): vincere una sfida

Oroscopo domani martedì Leone umore

Con la Luna nel vostro segno, sebbene oggi ci siano delle opportunità per divertirvi e rilassarvi potreste preferire affrontare un problema e lavorare sodo per ottenere un risultato costruttivo. Con Marte nel vostro segno, più vi impegnerete per affrontarlo, più sarete soddisfatti, sarete orgogliosi di vincere la sfida con voi stessi.

E’ un momento, al riguardo, potenzialmente gratificante in cui è probabile ottenere un esito positivo. E da ciò cambieranno radicalmente le vostre priorità.

Oroscopo domani martedì Leone amore

In coppia: poco importa di cosa parlerete: oggi parlerete serenamente e troverete un compromesso senza tensioni né liti.

Soli: potreste incontrare l’anima gemella ed è una buona notizia visto che aspettavate da tanto…

Oroscopo domani 15 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un’opportunità richiede coraggio

Oroscopo 15 giugno Sagittario: umore

La presenza di Marte in Leone vi fa sentire pronti a prendere in considerazione e a cogliere un’opportunità che richiede coraggio. Potrebbe richiedere l’apprendimento di nuove abilità, ma al vostro segno piace quando si tratta di apprendere.

Al contempo, oggi potrebbero esser i dei ritardi, dei malintesi e problemi di comunicazione, dunque è importante esserne consapevoli. I transiti odierni sono passeggeri, non durano per sempre, per cui cercate di gestirli al meglio.

Oroscopo domani Sagittario 15 giugno: amore

In coppia: ravviverete la fiamma dell’amore, nell’intimità introdurrete un po’ di peperoncino.

Soli: potreste ripartire alla conquista di un/a ex: puntate sul potere di seduzione e mettete da parte il vecchio rancore.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: UNA CONVERSAZIONE RIEMPIE IL CUORE DI SPERANZA

GEMELLI: MOLTO ESIGENTI CON LA DOLCE META’

CANCRO: CHI VI CIRCONDA MANCA DI CHIAREZZA

VERGINE: VALORIZZARE CIO’ CHE FATE

BILANCIA: AIUTI DA PERSONE DEL PASSATO

SCORPIONE: EVITARE CONFLITTI INUTILI

CAPRICORNO:LE FINANZE AL CENTRO DELLA SCENA

ACQUARIO: SOLIDI SOSTEGNI

PESCI: PRENDERE INIZIATIVE CONCRETE