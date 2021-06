Oroscopo oggi 16 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): risolvere i problemi minori

Oroscopo domani Ariete umore

Le preoccupazioni che avete tenuto sotto controllo riguardo ai progetti futuri, il lavoro, il percorso di vita e le responsabilità potrebbero essere alla base delle tensioni odierne. Anziché cedere all’ansia, cercate di concentrarvi sui settori più fragili e sistemateli passo dopo passo: risolvere problemi minori oggi sarà un sollievo.

Al contempo, siete molto sensibili ai problemi degli altri, pronti a dare pur di vederli felici. Tuttavia potreste anche accorgervi che qualcuno ha approfittato della vostra gentilezza: è il momento di stroncare sul nascere questo atteggiamento.

Oroscopo domani Ariete 16 giugno amore

In coppia: misurate le parole, potreste dire cose che nemmeno pensate. Non è la giornata ideale per “fare i conti” quanto meno non in questo modo.

Soli: potrebbe nascere un legame a metà strada tra l’amicizia e l’amore. Vivete l’attimo senza pensare al futuro.

Oroscopo domani 16 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): circolano un po’ di tensioni

Oroscopo domani mercoledì Leone umore

Seppure entusiasti di stare al passo con il lavoro, le questioni attinenti al quotidiano o di salute, oggi rischiate al riguardo di porre eccessiva attenzione ciò scatenare delle tensioni. Mollate un po’ il controllo! E’ che in questo momento siete alle prese con delle difficoltà, non siete contenti ma è una ragione di più per sbarazzarvi di tutto ciò che vi frena o vi rende esitanti.

Sbagliate a mettere da parte ciò che vi piace, anche se ciò che piace a voi non piace a tutti! Infischiatevene.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: rischiate di vedere solo i difetti del partner ma, e lo sapete bene, nessuno è perfetto. Nemmeno voi.

Soli: alla ricerca della persona ideale, il che è un’impresa ardua. E se abbassaste un pochino le aspettative?

Oroscopo domani 16 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): lavorare in modo più efficiente

Oroscopo 16 giugno Sagittario: umore

Una trattativa sta andando per le lunghe, forse più di quanto avevate pensato, non riuscite a trovare un accordo. In questo caso, tenete presente che Mercurio in Gemelli il 23 riprenderà il moto diretto e tutto diventerà più facile, vi sbarazzerete del problema. Per il momento, procedete con calma ed evitate di voler bruciare le tappe: sarebbe remare contro di voi!

Dedicate un po’ di energia per far funzionare il lavoro in modo più efficiente, o semplicemente per capire quale sarà il prossimo passo da fare in un progetto.

Oroscopo domani Sagittario 16 giugno: amore

In coppia: testardi, oggi rifiutate qualsiasi compromesso convinti di avere ragione. E se invece faceste qualche concessione?

Soli: avete aspettative talmente alte che in caso d’incontro, qualsiasi persona vi deluderà.

