Oroscopo oggi 17 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sicuri di voi, delle vostre decisioni

Oroscopo domani Ariete umore

Le vostre idee, il modo di pensare e comunicare oggi hanno un impatto positivo su chi vi circonda. In questo momento siete molto sicuri di voi, delle vostre azioni, delle decisioni che prendete e avete ragione: ciò che intraprendete vi mette sotto una luce positiva, vi valorizza e accresce la vostra importanza.

Al contempo sarete molto produttivi su una questione domestica o familiare ed è un’ottima giornata, inoltre, per mettere in ordine qualcosa: un cassetto, scartoffie, un armadio…

Oroscopo domani Ariete 17 giugno amore

In coppia: parlate di questioni di denaro, ci sono parecchie spese e ciò genera stress, forse discussioni.

Soli: potreste ripensare a un/a ex ma è un errore: avete infatti la possibilità di vivere un nuovo amore!

Oroscopo domani 17 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): tentati da un acquisto

Oroscopo domani giovedì Leone umore

Marte in Leone accentua le peculiarità del vostro segno, compreso l’amore per il lusso, per le cose belle In ogni caso, oggi andateci piano. La dissonanza Luna/Nettuno potrebbe spingervi ad acquistare qualcosa, la vorrete assolutamente.

Sarete molto tentati, vi sembrerà irresistibile, ma prima di lanciarvi chiedetevi se vale davvero la pena impegnare una somma per qualcosa che nel giro di poco potrebbe non piacervi più o addirittura dimenticare di averlo comprato?

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: qualche incomprensione. Cercate di parlare con il cuore e non seguendo la razionalità.

Soli: gli incontri non mancano ma sono poco costruttivi. Non è il momento giusto per impegnarvi in una storia seria.

Oroscopo domani 17 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una persona potrebbe deludervi

Oroscopo 17 giugno Sagittario: umore

Mercurio in Gemelli in moto retrogrado, rallenta prima di tornare – il 22 – in moto diretto: anche se non l’avete messo in conto, oggi una persona potrebbe deludervi. Probabilmente contavate sul suo aiuto e invece si è tirata indietro.

Questo aspetto, insieme alla dissonanza Luna-Nettuno, vi spingerà a pensare che la cosa migliore sarebbe fare le cose per conto vostro anziché fare affidamento sulla persona in questione. E in effetti non sbagliate. Da soli andrete avanti bene e velocemente.

Oroscopo domani Sagittario 17 giugno: amore

In coppia: se farete passare le amicizie davanti alla relazione, rischiate di creare delle tensioni.

Soli: gli astri promettono un incontro nuovo di zecca e volterete pagina, cambierete status.

