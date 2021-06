Oroscopo oggi 18 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): occhio a impantanarvi nei dettagli

Oroscopo domani Ariete umore

Potreste dover prendere una decisione e gli aspetti astrali spingervi a esaminare la questione in modo più approfondito. Tuttavia, attenzione: potreste andare troppo oltre e rimanere impantanati in una serie di dettagli minori al punto che poi diventerà difficile vedere il quadro generale.

Provate ad agire d’istinto: potrebbe essere più accurato dell’eccessiva logica e concentrazione. Al contempo è un’ottima giornata per quanto riguarda la comunicazione con i colleghi, collaboratori o soci.

Oroscopo domani Ariete 18 giugno amore

In coppia: il fine settimana vi dà la possibilità di movimentare la routine ma cercate di ascoltare anche le idee del partner!

Soli: incontri piacevoli, intriganti, potreste dare il via a una storia ma non è dato sapere quanto durerà.

Oroscopo domani 18 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un’idea per fare soldi

Oroscopo domani venerdì Leone umore

Potrebbe venire in mente un’idea per fare soldi e non dovreste bocciarla. Certo, è più facile da dire che da fare poiché una parte di voi potrebbe riflettere sulle molte ragioni per cui non funzionerebbe. Il punto è che da troppo tempo ormai pensate in negativo…

La fase lunare odierna vi dice di evitare che continui a prendere il sopravvento. Se sentite, dunque, che un progetto, un piano ha del potenziale, fidatevi dell’istinto e andate avanti.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: piccoli sbalzi d’amore ma nulla di drammatico. Anche se non sarete d’accordo su alcuni dettagli troverete un compromesso.

Soli: potrebbe esserci feeling con una persona già impegnata. Prima d lanciarvi cercate di vederci chiaro.

Oroscopo domani 18 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): bisogno di leggerezza

Oroscopo 18 giugno Sagittario: umore

I passaggi odierni indicano che potrebbe essere una giornata in cui prendere delle decisioni. La domanda è la seguente: dovreste scendere a dei compromessi o mantenere salda la vostra posizione? Con i passaggi odierni vi sembrerà più facile mettere da parte i sentimenti e fare ciò che volete, sembra più giusto per voi.

La decisione farà arrabbiare qualcuno? Andate avanti comunque. Al contempo, avete bisogno di un po’ di leggerezza: la Luna in Bilancia vi spinge a contattare gli amici, ampliare anche online le conoscenze.

Oroscopo domani Sagittario 18 giugno: amore

In coppia: serenità, fiducia e sincerità sono alla base della vostra relazione! Insieme siete più forti.

Soli: il potere di seduzione è al top e non passate inosservati. Grazie agli amici potreste fare un incontro all’insegna della passione.

