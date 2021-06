Oroscopo oggi 2 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rendere affettuose le relazioni

Oroscopo domani Ariete umore

Nelle ultime settimane potrebbero esserci state delle circostanze che vi hanno fatto distogliere l’attenzione dalla casa, dalla famiglia. Con l’arrivo di Venere in Cancro, da oggi e fino al 27 giugno, è in questo settore che proverete il forte bisogno di vivere con le persone care in pace e serenità. Sfruttate questo transito per appianare eventuali difficoltà, rendere più affettuose le relazioni, abbellire l’ambiente circostante.

Le questioni immobiliari, inoltre, potrebbero essere molto favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, oggi potrebbero emergere delle notizie nascoste di cui non eravate a conoscenza.

Oroscopo domani Ariete 2 giugno amore

In coppia: filate d’amore e d’accordo, avete fatto tesoro degli errori del passato e la relazione poggia su basi solide.

Soli: non vi lancerete alla cieca ma valuterete attentamente le persone. Ogni azione sarà ponderata.

Oroscopo domani 2 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): attenti e comprensivi

Oroscopo domani mercoledì Leone umore

Fino al 27 giugno Venere sosterà in Cancro alle spalle del vostro segno. Con chi vi circonda sarete pieni di attenzioni e comprensivi, ed è un ottimo atteggiamento, ma prima di ogni altra cosa, dovreste esserlo nei confronti di voi stessi.

Se ultimamente siete stati molto impegnati, non vi siete concessi un attimo di tregua, il passaggio rappresenta un’opportunità per ritagliare del tempo per rilassarvi, analizzare le vostre emozioni e dedicarvi a quelle attività che vi ricaricheranno di belle energie.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: c’è il ritorno della complicità eventualmente perduta, c’è dolcezza e reciproca fiducia.

Soli: sempre un po’ esigenti e presi da altro, i sentimenti ora saranno relegati in secondo piano.

Oroscopo domani 2 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): arriva un sostegno finanziario

Oroscopo 2 giugno Sagittario: umore

Con Venere in Cancro, fino al 27 giugno sarete inclini a rifugiarvi nel comfort della casa e è probabile che per questo rifiuterete qualche invito o la possibilità di socializzare. Un bel libro o un buon film stuzzicheranno la vostra immaginazione e vi sentirete appagati.

Al contempo, il transito si compie nel vostro settore del denaro e degli affari: indica che potreste trovare il sostegno, anche finanziario, di cui avete bisogno per far progredire i vostri progetti.

Oroscopo domani Sagittario 2 giugno: amore

In coppia: con Venere in Cancro, un giorno sarete affettuosi e il seguente freddini. E ciò scatenare la gelosia del partner.

Soli: in vista c’è un incontro ma cercate di prendere le cose con leggerezza!

