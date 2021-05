Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 20 maggio 2021: Oroscopo 20 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 20 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rapidi ed efficienti

Oroscopo domani Ariete umore

Con il Sole in Gemelli per quattro settimane nel vostro settore della comunicazione, le relazioni saranno al top, quando si tratterà di entrare in contatto con le persone giuste le vostre parole saranno magiche. Il pianeta al vostro segno chiede di mantenere – lavoro o vita personale, buoni rapporti con chi vi circonda, rapidità ed efficienza.

Il transito solleciterà la vostra curiosità, sarete mentalmente stimolati, pronti a svolgere più cose contemporaneamente ma attenzione a non disperdere le energie.

Oroscopo domani Ariete 20 maggio amore

In coppia: in vena di complimenti, ne farete tanti al partner che ricambierà. E’ bello sentirsi sostenuti e valorizzati…

Soli: se di recente c’è stato un incontro e la persona vi attrae, oggi sarete molto romantici, mostrerete apertamente il vostro interesse.

Oroscopo domani 20 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): sperimentare nuove iniziative

Oroscopo domani giovedì Leone umore

Dopo un periodo in cui avete messo al primo posto gli obiettivi e le ambizioni, l’arrivo del Sole in Gemelli potrebbe spingervi a concedere maggiore attenzione alla vita sociale, alle amicizie, sperimentare nuove iniziative e idee. Avrete voglia di concentrarvi su piani, progetti, sogni in cui come obbiettivo c’è la loro realizzazione.

Ad accompagnarvi ci sarà la speranza di un futuro più sereno e più stimolante, sarete dotati di belle energie e sulla vostra strada ci saranno meno ostacoli.

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: cercherete di sdrammatizzare alcune cose, forse un po’ troppo. Fare finta che tutto vada bene non è necessariamente una buona soluzione.

Soli: punterete a incontri leggeri, senza impegno. E perché no? è un modo per sfuggire temporaneamente a un po’ di pesantezza.

Oroscopo domani 20 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): accordi e contratti

Oroscopo 20 maggio Sagittario: umore

Il vostro è un segno molto socievole ma con l’arrivo del Sole in Gemelli questa qualità sarà accentuata. Sosta – insieme a Mercurio e Venere – nel vostro settore delle relazioni e qui ci sarà un miglioramento. Rapporti di sempre o nuovi, saranno al top! E’ un buon momento – fino al 20 giugno – per quanto riguarda le conversazioni di lavoro: accordi, contratti saranno conclusi in modo equo.

Pur non essendo il periodo più dinamico dell’anno la vostra capacità di negoziare o a trovare un compromesso rafforzerà la vita sociale e il lavoro.

Oroscopo domani Sagittario 20 maggio: amore

In coppia: potrebbe essere necessario rivedere il modo di vivere la relazione così da vivere in modo più armonioso.

Soli: un incontro potrebbe essere determinante per il vostro futuro affettivo. Se una persona vi attrae, lanciatevi.

