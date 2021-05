Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 21 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): dubbi e vaghi timori

Oroscopo domani Ariete umore

All’apparenza potreste sembrare molto sicuri di voi stessi ma interiormente potreste provare dei dubbi e vaghe paure. Visto che sono dovuti ad aspetti astrali che distorcono la vostra prospettiva, non lasciate che prendano il sopravvento. Finché non verificherete i fatti evitate di prendere decisioni importanti.

Per quanto qualcosa possa sembrare particolare, attraente e siete inclini a provare potrebbe avere un difetto da non sottovalutare. Su un altro piano: volete essere d’aiuto agli altri ma evitate di accollarvi troppo. Riservate tempo ed energie anche per voi stessi.

Oroscopo domani Ariete 21 maggio amore

In coppia: è una buona giornata per chiarire incomprensioni e dubbi, eventuali non detti e andare avanti insieme, nella stessa direzione.

Soli: siate voi stessi, non cercate di essere chi pensate potrebbe piacere agli altri. Le maschere non funzionano!

Oroscopo domani 21 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): prudenza nelle finanze

Oroscopo domani venerdì Leone umore

Evitate di fare il passo più lungo della gamba. Potreste imboccare una direzione con notevole entusiasmo ma senza aver prima preso in considerazione né eliminato alcuni ostacoli difficili da superare. Attenzione inoltre sul piano amministrativo: verificate di essere in regola per non dover pagare qualcosa.

E stessa prudenza è richiesta nelle finanze: cercate di gestirle al meglio. Nel lavoro potrebbero arrivare delle buone notizie e potrebbero annunciare un cambiamento; tuttavia anche se positivo, come qualsiasi cambiamento, potrebbe essere stressante.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: Saturno vi rende più saggi per cui parlerete sinceramente di ciò che non va ma senza ferire il partner.

Soli: il passato è ancora presente e vi impedisce di guardare al futuro. Basta con i ricordi e sfruttate ciò che vi offre la vita.

Oroscopo domani 21 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): definire le priorità

Oroscopo 21 maggio Sagittario: umore

Grazie all’impegno e all’aspetto Sole-Giove, potreste scoprire che qualunque cosa abbiate intenzione di fare ha il potenziale per andare bene. Ma dovrete concentrare le energie, impegnarle al 100%. Se permetterete ad altre questioni di interrompere la concentrazione, le disperderete e non concluderete quanto vorreste (con vostra grande delusione).

Definire le priorità – anche nei prossimi giorni- potrebbe fare la differenza. Tenete presente, più in generale, che le promesse – vostre o di altre persone – pur fatte con le migliori intenzioni in seguito potrebbero non essere mantenute.

Oroscopo domani Sagittario 21 maggio: amore

In coppia: giornata un po’ complicata, il partner vorrebbe più attenzioni e maggiore coinvolgimento da parte vostra.

Soli: probabilmente non sapete bene cosa volete e sembrerete capricciosi, molto esigenti. Occhio, rischiate di allontanare una persona.

