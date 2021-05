Oroscopo oggi 22 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un invito piacevole

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Bilancia rappresenta un invito a dedicare tempo ed energie alle persone importanti della vostra vita, in programma potrebbe esserci un invito piacevole. Ma nel lavoro, lo stato d’animo sarà meno lieto: sarete disposti a stabilire la pace con il boss o un collega oppure lascerete che si creino dei conflitti? Gli aspetti odierni possono in effetti creare delle tensioni. Forse non siete d’accordo su come dovrebbero procedere le cose. Decidete cosa è meglio per voi.

Oroscopo domani Ariete 22 maggio amore

In coppia: saggiamente, farete in modo che alcuni malintesi non guastino la giornata.

Soli: voglia di flirtare e conquistare è pari a zero, la mente sarà rivolta altrove.

Oroscopo domani 22 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): non avete le idee chiare

Oroscopo domani sabato Leone umore

Occhio a spendere e spandere per riempire un vuoto interiore: le idee non sono chiare e inoltre rischiate ci siano situazioni o conversazioni confuse con gli amici. Fortunatamente la Luna in Bilancia, sarà d’aiuto a chiarire eventuali problemi di comunicazione. Potrebbe essere necessario stabilire dei confini con persone che oltrepassano alcuni limiti: fatelo senza esitare. E non dovete scoraggiarvi, infine, per una temporanea mancanza di direzione. Provate invece a concedervi una pausa, distraetevi e uscite all’aria aperta!

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: circondati dagli amici o per conto vostro, in programma c’è un fine settimana divertente e gioioso!

Soli: buonumore e simpatia sono le vostre carte vincenti! E stringerete un rapporto speciale con una persona. Il seguito lo scriverete voi.

Oroscopo domani 22 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rimanere ancorati alla realtà

Oroscopo 22 maggio Sagittario: umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno potrebbe essere difficile rimanere ancorati alla realtà. Potreste sviluppare pensieri confusi, idealizzare le situazioni o ingannarvi rispetto ad alcune relazioni. Lavoro o vita privata, per oggi non prendete impegni importanti. Cercate di vivere una giornata leggera, disimpegnata insieme agli amici. Anche perché i familiari vi sembreranno distratti, poco inclini ad ascoltare i consigli. Tenete presente che se avete dedicato molto del vostro tempo agli altri o soddisfatto i loro bisogni a scapito dei vostri, oggi recepirete in pieno lo squilibrio.

Oroscopo domani Sagittario 22 maggio: amore

In coppia: dal partner avrete prove d’amore sincere e ricambierete con grande slancio.

Soli: soddisfatti di essere liberi ma attenzione, l’amore arriva quando vuole. E oggi Cupido potrebbe scoccare la freccia…

