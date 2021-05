Oroscopo oggi 23 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): una selezione nelle amicizie

Oroscopo domani Ariete umore

I pianeti in Gemelli vi spingono a entrare in contatto con nuove persone e a scambiare conversazioni, informazioni interessanti. Al contempo, potreste aver fatto una selezione nelle conoscenze e aver eliminato quelle superflue, in cui non c’era uno scambio autentico.

Saturno da oggi in moto retrogrado all’Ariete segnala di dedicare l’attenzione alle amicizie con cui andate realmente d’accordo. Ma non solo: potreste operare una revisione riguarda gli obbiettivi di lavoro, della carriera o del percorso di vita.

Oroscopo domani Ariete 23 maggio amore

In coppia: il partner potrebbe essere di malumore e scaricare la collera su di voi. Mantenete la calma, non cadete nella trappola della provocazione.

Soli: liberi come l’aria, flirtate a tutto campo, vi lanciate in un’avventura e impegnarvi è l’ultimo dei vostri pensieri

Oroscopo domani 23 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): siete soddisfatti nel lavoro?

Oroscopo domani domenica Leone umore

Amicizie sincere, contatti utili: in poche parole la cerchia delle relazione può rivelarsi fondamentale per la riuscita. Più persone incontrerete e tanti più progetti avrete: le idee e le opportunità saranno numerose.

Saturno in Acquario, da oggi e fino al 10 ottobre, in moto retrogrado al vostro segno dice che è un momento in cui potete stabilizzare e andare avanti con tutti quei cambiamenti vissuti nella vostra vita lavorativa. Provate soddisfazione in ciò che fate? Cercate di capire questo.

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: un po’ aggressivi, non ce la fate a tacere e ribattete a qualsiasi cosa dica il partner.

Soli: non è la giornata giusta per incontrare il grande amore, ma affascinanti come siete potete concedervi di flirtare e divertirvi.

Oroscopo domani 23 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): contatti molto promettenti

Oroscopo 23 maggio Sagittario: umore

Potreste ricevere molto da chi vi circonda ma è pur vero che anche voi state dando molto. E’ uno scambio positivo che funge da catalizzatore per nuove opportunità e connessioni, alcune delle quali potrebbero essere molto promettenti.

Ma con Saturno da oggi in moto retrogrado dovete essere selettivi: alcune persone approfittano della vostra gentilezza a generosità. Forse ve ne siete resi conto ma visto che il Sagittario non vede il male, rifiutate di accettarlo e mantenete quelle relazioni che alla lunga si rivelano malsane.

Oroscopo domani Sagittario 23 maggio: amore

In coppia: è una bella domenica, con il partner c’è grande intesa e trascorrerete splendidi momenti.

Soli: avrete finalmente dei segnali di chiaro interesse da parte della persona che vi attrae!

