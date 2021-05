Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 24 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): concentratevi sulla massima priorità

Oroscopo domani Ariete umore

L’obbiettivo odierno è quello di comunicare nel lavoro: siete mentalmente attivi e le riunioni, le telefonate oggi sono importanti. Tre pianeti in Gemelli indicano che al riguardo è il momento giusto! Concentratevi sulla massima priorità. Se vi sentite più irrequieti del solito, non sapete bene nemmeno voi cosa volete e avete difficoltà a placare questo stato d’animo, la soluzione potrebbe essere quella di incanalare l’energia in eccesso nell’esercizio fisico o una passeggiata ristoratrice.

Oroscopo domani Ariete 24 maggio amore

In coppia: passione al top! Un ritorno di fiamma da gustare pienamente e ritrovare la complicità.

Soli: se avete intenzione di dichiararvi, rimandate. Per oggi rischiate fortemente di rimanere delusi.

Oroscopo domani 24 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): realizzare un sogno è possibile

Oroscopo domani lunedì Leone umore

Qualcosa che state sognando potrebbe sembrare fuori dalla vostra portata, ma sarà comunque piacevole soffermarvi. Tuttavia, tenete presente che potrebbe non essere così impossibile come sembra all’apparenza, a patto che siate disposti a essere flessibili. La dissonanza Mercurio-Nettuno vi ricorda che “volere è potere”. E che inoltre anche se sarete costretti a mollare alcune cose, altre faranno da compensazione. L’importante è che prima di intraprende riflettiate e non prendiate decisioni sull’onda delle emozioni.

Oroscopo domani lunedì Leone amore

In coppia: volete il controllo su tutto e diventate insistenti. Occhio a scatenare una piccola crisi.

Soli: smettete di pensare a un/a ex, di chi è la colpa se la storia si è conclusa male. Passate ad altro.

Oroscopo domani 24 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): contatti molto promettenti

Oroscopo 24 maggio Sagittario: umore

Potreste avere già abbastanza cose da fare e dare una a mano a chi vi circonda non sarebbe possibile. Tuttavia, nel caso vi chiedano un aiuto – lavoro o vita personale – probabilmente avrete difficoltà a rifiutare. Con la dissonanza Mercurio-Nettuno vi sentirete a disagio a dire “no” e farete quanto è nelle vostre possibilità. Tenete presente che se nei prossimi giorni doveste essere voi a dover chiedere qualcosa, il vostro gesto di gentilezza sarà ripagato con gli interessi.

Oroscopo domani Sagittario 24 maggio: amore

In coppia: per qualche motivo provate rancore ma evitate di prendervela con il partner.

Soli: potreste scoprire che la persona che vi attrae non corrisponde alle vostre aspettative. Sarete delusi ma tutto sommato è un bene: se non altro non avrete perso tempo.

