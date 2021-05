Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 25 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): scovare errori nascosti

Oroscopo domani Ariete umore

Mercurio in Gemelli questa settimana rallenta prima di entrare in moto retrogrado e fino al 23 giugno sarà in dissonanza con Nettuno. Il pianeta sosta nel vostro settore della comunicazione: occhio nel caso dobbiate parlare o firmare qualcosa di importante. Potrebbero esserci degli errori nascosti che andranno scovati.

Andate a fondo, poiché potrebbe emergere qualcosa che cambierà tutto. Al contempo, l’aspetto Sole-Marte odierno, può scatenare un po’ di irrequietezza: cercate di non accollarvi più di quanto possiate ragionevolmente gestire.

Oroscopo domani Ariete 25 maggio amore

In coppia: le conversazioni con il partner, oggi non brilleranno per chiarezza e franchezza…

Soli: potreste innamorarvi ma prima di lanciarvi alla cieca chiedetevi se per caso non stiate idealizzando l’altro/a.

Oroscopo domani 25 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): è il momento di prendere l’iniziativa

Oroscopo domani martedì Leone umore

Gli aspetti odierni potrebbero spingere a una certa introspezione, a chiedervi se rimanere a bocce ferme senza prendere iniziative o cogliere un’opportunità che peraltro potrebbe essere alquanto impegnativa. Se in passato vi siete allontanati dalla zona di comfort, dall’esigenza di sicurezza e benessere per provare nuove esperienze e siete rimasti delusi, il ricordo potrebbe bloccarvi.

Ma ora è il momento di provare e non di esitare: un approccio graduale potrebbe farvi ottenere un brillante successo.

Oroscopo domani martedì Leone amore

In coppia: avete dei dubbi, forse siete insoddisfatti ma per non inquietarvi farete finta di niente.

Soli: avete difficoltà a credere a alle dolci parole di una persona e forse non avete torto. Potrebbe essere poco affidabile.

Oroscopo domani 25 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non agitate le acque

Oroscopo 25 maggio Sagittario: umore

Un familiare potrebbe voler dimostrare che rispetto a una situazione avete torto. In questo caso siate comunque gentili ma evitando di essere compiacenti. Meglio ancora se non direte nulla e a dimostrare che avete ragione saranno le vostre azioni. Non agitate dunque le acque poiché il Plenilunio di domani intensifica le emozioni e già avvertite le sue vibrazioni.

Potreste dire cose di cui in seguito vi pentireste. Per oggi rilassatevi, fate quanto è nelle vostre possibilità per ritagliare del tempo per voi e ricaricarvi emotivamente.

Oroscopo domani Sagittario 25 maggio: amore

In coppia: qualsiasi coppia attraversa un momento movimentato e ora è il vostro turno. Ci sono contrasti e malintesi ma, sia chiaro, provvisori!

Soli: nervosi, irritati, stanchi: non è la giornata giusta per conquistare. Andrà meglio domani.

