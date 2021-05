Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 26 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): la vostra visione del mondo sta cambiando

Oroscopo domani Ariete umore

La vostra visione del mondo sta cambiando e ciò influisce sulle vostre scelte, decisioni e il percorso da seguire. Con il Plenilunio in Sagittario, ampliare i vostri orizzonti e mollare la solita prospettiva di vita può far arrivare delle opportunità che non avreste mai immaginato esistessero. Il transito rappresenta un invito ad avventurarvi nell’ignoto.

E’ l’occasione per lasciare andare ciò che è provato, di cui vi fidate ed esplorare nuove opportunità: potrebbero aprire la porta verso la felicità e il successo futuri.

Oroscopo domani Ariete 26 maggio amore

In coppia: si fa sentire la voglia di libertà ma anziché stare per conto vostro, cercate di cambiare qualcosa nella routine!

Soli: per oggi, non ci sono conquiste ma potete pur sempre sognare in grande, immaginare il/la vostro/a futuro partner.

Oroscopo domani 26 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una catena di eventi positivi

Oroscopo domani mercoledì Leone umore

Il Plenilunio in Sagittario per il vostro segno è positivo, vi lascia pensare che ciò a cui aspirate si realizzerà. Il transito potrebbe dare il via a una catena di eventi positivi che spingeranno a esprimervi nel modo più creativo e autentico possibile.

Sfruttate dunque pienamente la vostra creatività, esprimete le vostre emozioni e brillerete a tutto campo! Potreste anche essere attratti dall’idea di sviluppare nuove abilità o affinare quelle che già possedete e in seguito concretizzarla.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: in caso di disaccordo, oggi è possibile, cercate di controllare le reazioni, mantenete la calma.

Soli: non è aria di nuovi incontri: per oggi pazientate, arriverà il vostro momento!

Oroscopo domani 26 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il Plenilunio annuncia una nuova fase

Oroscopo 26 maggio Sagittario: umore

Il Plenilunio si compie nel vostro segno e annuncia una nuova fase. Se vi siete sentiti bloccati, il passaggio è proprio ciò di cui avete bisogno per fare il passo successivo nel percorso del progresso. Se volete apportare cambiamenti significativi alla vostra vita o cogliere un’opportunità che brilla di promesse, fidatevi dell’istinto.

Non è escluso che vi troviate di fronte a un problema legale o amministrativo, a un’ingiustizia e siate costretti a fare una scelta.

Oroscopo domani Sagittario 26 maggio: amore

In coppia: siete poco motivati ma è un fatto temporaneo. Nell’attesa che passi non create confusione nella relazione.

Soli: una vecchia storia potrebbe tornare alla ribalta ma voi sapete che non è cambiato nulla. Passate, dunque, ad altro.

