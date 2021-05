Oroscopo oggi 27 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): inquieti e un po’ insicuri

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza Venere-Nettuno può offuscare o distorcere la percezione che avete riguardo ad alcune situazioni. La comunicazione oggi non è affidabile e inoltre potreste infatuarvi di qualche idea, di una persona o di un oggetto ma non vederli come sono nella realtà. Può essere piacevole nel presente ma in seguito comportare una delusione.

Più in generale potreste essere inquieti, un po’ insicuri. Se è uno stato d’animo che provate da un po’ potreste risolvere parlando con una persona di cui vi fidate.

Oroscopo domani Ariete 27 maggio amore

In coppia: circola un po’ d’insoddisfazione, siete inquieti e l’armonia oggi non sarà di casa.

Soli: non siete nello stato d’animo ideale per lanciarvi nella ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo domani 27 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): stringere nuove amicizie

Oroscopo domani giovedì Leone umore

In questo momento avete una forte spinta a entrare in nuove cerchie, gruppi ed è una cosa positiva poiché sicuramente stringerete nuove amicizie. Tuttavia con la dissonanza odierna Venere-Nettuno circola abbastanza confusione: potreste avere delle aspettative alte e valutare in modo più obbiettivo una conoscenza vi aiuterà a vedere la relazione in prospettiva.

Se con questa persona vi sentite a disagio non ignorate l’istinto, forse sta cercando di comunicarvi qualcosa che già da ora potrebbe esservi utile.

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: circola confusione, oggi non sapete bene cosa volete. Rimanete per conto vostro finché non starete meglio.

Soli: passare la giornata a rimuginare su esperienze del passato che vi hanno ferito, è inutile. Andate avanti!

Oroscopo domani 27 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): esprimetevi con chiarezza

Oroscopo 27 maggio Sagittario: umore

Potreste avere la sensazione che una persona si stia prendendo gioco di voi e non saper cosa al fare al riguardo. Gli aspetti astrali odierni non creano chiarezza. Potreste ignorare la questione e andare comunque avanti, tuttavia non facendo nulla la situazione potrebbe diventare più complicata.

La cosa migliore è parlare, vale la pena fare alcune domande e chiarire così da andare oltre. Nel lavoro, con colleghi, boss o clienti, cercate di esprimervi con la massima chiarezza così da non cacciarvi in una situazione complicata.

Oroscopo domani Sagittario 27 maggio: amore

In coppia: una presa di coscienza, positiva o meno, è nel programma della giornata.

Soli: occhio a puntare l’attenzione sulla persona sbagliata. Siate il più possibile realistici.

