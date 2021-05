Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 28 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): riflettere e analizzare

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna In Capricorno potreste avere parecchie idee su cui lavorare, e interagire con persone interessate, che le apprezzano e vi sostengono. Tenete comunque presente che non è il momento ideale per nuove iniziative ma ottimo per discutere, riflettere e analizzare.

Al contempo, un progetto potrebbe essere in ritardo con i tempi di realizzazione e ciò scatenare stress. Delegate ciò che potete e se non riuscirete a portare a termine tutto non siate duri con voi stessi.

Oroscopo domani Ariete 28 maggio amore

In coppia: le idee per rendere speziata la relazione non vi mancheranno. Sarà un bel fine settimana.

Soli: siete consapevoli che non è il momento giusto per cercare l’anima gemella e accetterete il vostro status con filosofia.

Oroscopo domani 28 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): mettere ordine nelle idee

Oroscopo domani venerdì Leone umore

Il buon aspetto Luna-Giove, potrebbe far arrivare un’opportunità, qualcosa che stuzzicherà il vostro interesse. Potrebbe condurvi su un territorio inedito ma vi piacerà, poiché probabilmente vi farà guadagnare denaro extra. Al contempo, cercate dei modi per migliorare le abitudini quotidiane e ridurre lo stress.

Evitate di focalizzare l’attenzione su un problema: avete bisogno di distrarvi, mettere ordine nelle idee e con la Luna in Capricorno, fino a domenica, la possibilità di riuscirci c’è tutta.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: è un venerdì in cui ci sono delle tensioni per evitate di parlare di argomenti importanti.

Soli: ancora un po’ confusi, non sapete bene cosa volete veramente. Evitate di lanciarvi in una storia senza futuro.

Oroscopo domani 28 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): fare un passo indietro

Oroscopo 28 maggio Sagittario: umore

Potreste essere attratti irresistibilmente da un’idea e sembrarvi folle non concretizzarla. Attenzione, anche piacevole potrebbe trattarsi di un’illusione. Fate un passo indietro, sintonizzatevi sull’intuito che potrebbe suggerire cose diverse e fareste bene ad ascoltarlo.

Stesso discorso se dovete trovare la soluzione a un problema: al momento non avete le idee chiare – andrà decisamente meglio tra una decina di giorni – per cui diffidate da chi cerca di influenzarvi, soprattutto dalle persone care che sembrano volere il vostro bene e a cui avete accordato la vostra fiducia.

Oroscopo domani Sagittario 28 maggio: amore

In coppia: l’atmosfera non è proprio serena ma non vi lascerete abbattere, aspetterete che la routa giri a vostro favore.

Soli: a dispetto delle dissonanze astrali, oggi se una persona vi piacerà non perderete tempo e andrete dritti al punto.

