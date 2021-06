Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 3 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rallentare e fare il punto

Oroscopo domani Ariete umore

Circola confusione ed è un buon momento per guardare ai fatti, soprattutto se le situazioni vi sembrano sfuocate e nulla sembra avere un senso. Il buon aspetto tra Sole e Saturno può essere un invito a non indulgere in troppi sogni, ma essere invece pratici. Se siete stati precipitosi, rallentate e fate il punto.

Prendere le cose con calma significa che riuscirete a strutturare mentalmente un percorso stabile per il raggiungimento dei vostri obbiettivi.

Oroscopo domani Ariete 3 giugno amore

In coppia: la franchezza è una cosa positiva ma con il partner rischiate di eccedere e ferire la sua sensibilità.

Soli: gli incontri non mancano ma dovete essere realistici e non lasciarvi abbagliare dalle apparenze.

Oroscopo domani 3 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): nel lavoro arriva un aiuto

Oroscopo domani giovedì Leone umore

Per risolvere un problema dovete fare affidamento all’istinto e al contempo guardare ai fatti. Che si tratti di lavoro o della vita persona, prima di prendere qualunque impegno o decisione dove capire bene cosa sta accadendo, anche dentro di voi.

Una volta che avrete la risposta potrete entrare in azione e ottenere un buon risultato. Al contempo, il buon aspetto tra Sole e Saturno potrebbe farvi imbattere casualmente in una persona che vi offrirà un’opportunità di grande aiuto al vostro lavoro.

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: è la giornata ideale per affrontare alcuni punti dolenti della relazione. Lo farete con razionalità e gentilezza.

Soli: a voi non piace molto fare il primo passo ma oggi tenete presente che i risultati sarebbero positivi!

Oroscopo domani 3 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rimboccare le maniche

Oroscopo 3 giugno Sagittario: umore

Potreste essere in ritardo nel completamento di qualcosa e rimboccare le maniche per terminare vi sembrerà scoraggiante. Visto che potrebbe essere necessario la cosa migliore è mettervi d’impegno e andare avanti. Al contempo, la dissonanza Mercurio-Nettuno, esatta in questi giorni potrebbe causare distrazione e proprio quando avreste bisogno di maggiore concentrazione.

La dissonanza potrebbe inoltre scatenare dubbi, potreste pensare che qualcuno vi dica delle menzogne – e forse non sbagliate – ed essere spinti a discutere.

Oroscopo domani Sagittario 3 giugno: amore

In coppia: se non avete figli, con l’aspetto Venere-Giove potreste decidere di concepire un bebè,

Soli: un incontro, nel giro di poco tempo diventerà molto importante e non è esclusa la convivenza.

