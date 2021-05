Oroscopo oggi 30 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): aperti a nuove possibilità

Oroscopo domani Ariete umore

L’armonia Marte-Nettuno potrebbe comportare un calo di energia e pur sapendo bene cosa dovete fare, anche se è urgente non avrete fretta di impegnarvi. Potreste infatti avere la sensazione che non c’è motivo di procedere. La cosa migliore è non fermarvi del tutto ma andare avanti passo dopo passo.

Su un altro piano: è un ottimo momento per riprendere i contatti con persone del passato. Non potete sapere cosa o chi potrebbe venir fuori! Siate aperti a nuove possibilità e al supporto degli altri.

Oroscopo domani Ariete 30 maggio amore

In coppia: l’inizio del fine settimana forse non è stato sereno ma oggi ritroverete il piacere di stare accanto alla dolce metà!

Soli: andrete alla ricerca di un’avventura divertente, sensuale e appagante. E la troverete!

Oroscopo domani 30 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate di fare promesse

Oroscopo domani domenica Leone umore

Con la mente potreste tornare a qualche delusione del passato o provare dei sensi di colpa. Per allontanare la frustrazione cercate di fare qualcosa che vi piace, vi distrae o se dovete risolvere un problema studiate una strategia.

E’ una giornata in cui per quanto tentiate di ridurre la lista dei lavoro o delle responsabilità, potrebbero esserci dei ritardi. Per questo evitate di fare delle promesse che non potreste mantenere, rischiando di deludere le persone.

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: alcune questioni sono rimaste in sospeso e oggi è la domenica giusta per parlarne con il partner.

Soli: la situazione ristagna ma perché vi ponete troppe domande. Cercate di prendere le cose in modo più semplice.

Oroscopo domani 30 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): risolvere vecchie questioni

Oroscopo 30 maggio Sagittario: umore

Non tenete per voi i pensieri cupi riguardanti le preoccupazioni di lavoro o denaro e condivideteli il più possibile. Non solo, è la giornata ideale per recuperare mail, eventuali messaggi o telefonate che vi sono sfuggite… Tuttavia in un rapporto di lavoro importante potrebbe esserci qualche problema di comunicazione, dunque sarebbe saggio da parte vostra cercare di risolvere qualsiasi vecchia questione.

Se, infine, avete intenzione di entrare in società con una persona, aspettate il 22 giugno quando Mercurio riprenderà il moto diretto.

Oroscopo domani Sagittario 30 maggio: amore

In coppia: evitate di prendere alla lettera ciò che vi dice il partner. Perchè cercare delle complicazioni dove non ce ne sono?

Soli: incerti, non saprete come interpretare un sms o un segnale che vi lancerà una persona.

