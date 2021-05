Oroscopo oggi 31 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sviluppare nuove idee

Oroscopo domani Ariete umore

Dietro le quinte potrebbero esserci delle opportunità a cui è importante prestare attenzione, poiché potrebbero preparare il terreno per un nuovo inizio. Se ultimamente, per vari motivi, la creatività è scemata ora dovete fare in modo di liberarla così da avere nuove idee. In ciò potrebbero essere utili, ad esempio, la meditazione, la danza, la pittura e tutte le altre attività che combinano l’immaginazione con l’azione.

E’ una buon giornata anche per trascorrere del tempo per conto vostro per rivedere, rielaborare e riorganizzarvi.

Oroscopo domani Ariete 31 maggio amore

In coppia: divisi tra la voglia di stare tra le braccia del partner e quella di entrare in azione per concretizzare alcune idee. Domani andrà meglio.

Soli: in caso abbiate un appuntamento, è probabile rimanderete. Oggi avete ben altro per la testa.

Oroscopo domani 31 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): pensare ai vostri sogni

Oroscopo domani lunedì Leone umore

Con la Luna in Acquario nel vostro settore delle relazioni, lo stato d’animo è socievole ma al contempo è più facile del solito affrontare e andare a fondo nelle questioni fondamentali. Potrebbe circolare irrequietezza ma è quella positiva che porta a belle scoperte.

Avete passato troppo tempo a mettere le speranze e i piani degli altri prima dei vostri e ora presterete maggiore attenzione ai vostri sogni e desideri. E’ la giornata perfetta, inoltre, per “riprendere i contatti con persone conosciute in passato.

Oroscopo domani lunedì Leone amore

In coppia: avete la possibilità di sistemare alcune cose che vi dispiacciono. Coccolate il partner!

Soli: un incontro inatteso nel lavoro o in un posto insolito. Sarà molto interessante.

Oroscopo domani 31 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): affermare le vostre opinioni

Oroscopo 31 maggio Sagittario: umore

Nel lavoro è una giornata in cui potrebbero nascere delle discussioni, avvertirete il bisogno di affermare le vostre opinioni con una certa veemenza e non ascoltare quelle degli altri. E’ vero che la verità rende liberi, dunque dite pure ciò che pensate ma lasciate spazio ai colleghi per dire la loro. In questo momento la vostra tendenza è quella di essere eccessivamente dogmatici.

Occhio in quanto potreste scatenare delle tensioni. Al contempo, il buon aspetto tra Marte e Nettuno è d’aiuto a superare delle offese o dispiaceri del passato riguardanti la famiglia.

Oroscopo domani Sagittario 31 maggio: amore

In coppia: per oggi cercate di non scatenare discussioni, potrebbero prendere una brutta piega.

Soli: prima di parlare, contate fino a mille ma ovunque non solo con chi vi corteggia.

