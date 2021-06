Oroscopo oggi 5 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): risolvere definitivamente una situazione

Oroscopo domani Ariete umore

Gestire una determinata situazione potrebbe essere sempre più difficile ma la dissonanza Marte-Plutone oggi potrebbe spingere a risolverla una volta per tutte. Le tensioni potrebbero essere arrivate al culmine e visto che la Luna in Ariete si scontra con i due pianeti, sarete man mano più irritati o arrabbiati.

Una seria determinazione vi porterà a prendere un’iniziativa che forse avreste dovuto avviare molto tempo addietro. Non è escluso che emergano lotte di potere o problemi sepolti all’interno della famiglia.

Oroscopo domani Ariete 5 giugno amore

In coppia: oggi con il partner siete meno disponibili e potrebbe risentirsi. Cercate di trovare del tempo da trascorrere insieme.

Soli: guarderete un/a amico/a con occhi diversi e scatterà l’innamoramento ma non è detto sia pronto/a a vivere una storia.

Oroscopo domani 5 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un malinteso senso dell’orgoglio

Oroscopo domani sabato Leone umore

L’atmosfera di questo sabato è competitiva e non è sempre la cosa migliore. La testardaggine, un malinteso senso dell’orgoglio potrebbero condurre a frustrazione. Piccoli problemi potrebbero irritarvi ma è probabile che dietro ce ne siano alcuni più profondi.

I conflitti oggi potrebbero essere pesanti e dovreste mettere da parte l’orgoglio ed essere più umili. Il che per il vostro segno non è così scontato. Non stiamo dicendo di cambiare ma solo evitare di eccedere in questo atteggiamento che alla fine fa male a voi per primi.

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: sfrutterete al meglio il fine settimana: forse avete preparato un’uscita a sorpresa?

Soli: uscite e cercate di stringere nuove conoscenze! Con il vostro modo di fare e parlare potete conquistare chiunque.

Oroscopo domani 5 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): scattare come molle

Oroscopo 5 giugno Sagittario: umore

La Luna in Ariete è in dissonanza con Marte e Plutone: in questo momento qualcosa che desiderate e di cui avete bisogno potrebbe non concretizzarsi. Potrebbe essere dovuto a una carenza di denaro o di idee ma la cosa peggiore che rischiate di fare è scattare come molle e arrabbiarvi per le ragioni sbagliate.

Tenete presente che la creatività può aprire la strada a una soluzione ma in ogni caso, per oggi, non prendete decisioni impegnative.

Oroscopo domani Sagittario 5 giugno: amore

In coppia: circola tanta dolcezza, con il partner penserete ad alcuni piccoli cambiamenti nell’abitazione.

Soli: non ci sono novità all’orizzonte e privilegerete le amicizie. Potrebbe contattarvi un/a ex.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: REAGIRE IN MODO ECCESSIVO

GEMELLI: RIVOLUZIONARE LE FINANZE

CANCRO: PRENDERE L’INIZIATIVA NEL LAVORO

VERGINE: LA PALMA DELLA VITTORIA

BILANCIA:UN SUCCESSO PROFESSIONALE

SCORPIONE: SCEGLIERE CON CURA LE PAROLE

CAPRICORNO: UN TORRENTE DI EMOZIONI

ACQUARIO: ENTRA UNA SOMMA CONSIDEREVOLE

PESCI: PROCEDERE CON CALMA