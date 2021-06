Oroscopo oggi 9 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): nuovi interessi, nuove direzioni

Oroscopo domani Ariete umore

In questo momento, nella vostra vita avete bisogno di più stimoli intellettuali, di migliorare le comunicazioni, tuttavia per oggi – prima del Novilunio – cercate di non affrontare troppe situazioni alla volta così da non sforzarvi eccessivamente.

E’ il mercoledì ideale per riflettere o per mollare una cattiva abitudine. All’orizzonte si profilano nuovi interessi, nuove direzioni e la cosa migliore mentre sgombrate il percorso è quella di concentrarvi, rivedere, eliminare ciò di cui non avete più bisogno.

Oroscopo domani Ariete 9 giugno amore

In coppia: la comunicazione è favorita e vi metterà in grado di sistemare alcuni, eventuali, disaccordi.

Soli: i nuovi incontri oggi non rappresentano una vostra priorità ma se doveste farne uno… andrà alla grande!

Oroscopo domani 9 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una conversazione problematica

Oroscopo domani mercoledì Leone umore

Sta arrivando qualcosa che rappresenterà una ventata di freschezza e di entusiasmo e non c’è momento migliore, dunque, per mollare tutto ciò che potrebbe bloccare l’ondata di nuove opportunità. Se vi sentite nervosi all’idea di dover affrontare una conversazione problematica, respiro profondo e ce la farete.

A volte il pensiero è peggiore dell’esperienza stessa. E una volta che avrete detto tutto quello che dovete, potrebbe esserci un inarrestabile cambiamento.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: una decisioni impulsiva potrebbe aver creato delle tensioni. Oggi ne parlerete e chiarirete.

Soli: gli amici vi obbligheranno a uscire e grazie allo charme, ci sarà una conquista. Potrebbe trattarsi di un flirt senza futuro.

Oroscopo domani 9 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): organizzati e pazienti

Oroscopo 9 giugno Sagittario: umore

Il buon aspetto tra Luna e Saturno, vi dota di particolare serietà, sapete organizzarvi al meglio al punto che agli occhi di chi vi circonda sarete quasi irriconoscibili. Non è escluso che a scatenare questo atteggiamento sia un progetto oppure perché siete in attesa di qualcosa e la pazienza di cui date prova non è nelle vostro abitudini.

Le persone, dunque, conoscendo il vostro bisogno di procedere velocemente non possono che essere stupite. Tra l’altro, è una buona giornata per chiudere le questioni in sospeso, esaminare i dettagli o perfezionare i progetti già in corso.

Oroscopo domani Sagittario 9 giugno: amore

In coppia: giocare la carta della seduzione, è il modo migliore per appianare le tensioni con il partner.

Soli: potreste essere indecisi tra due persone. La confusione è grande e per il momento la situazione non si chiarirà.

