Oroscopo oggi 1 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): migliorare una situazione

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna nel vostro segno potreste avere la sensazione che riguardo a un progetto non abbiate più la possibilità di realizzarlo, non siate all’altezza. Tuttavia, con il Sole in Cancro è un fatto di tempismo e non che non siate abbastanza abili per portarlo avanti.

Con il trascorrere delle ore tenete presente che le vibrazioni planetarie sono eccellenti per trovare soluzioni a questioni che scatenano una certa dose di stress o ansia. Sarete pronti a prendere dei provvedimenti per migliorare una situazione.

Oroscopo domani Ariete 1 luglio amore

In coppia: le tensioni scemano e siete pronti a fare qualche concessione. Ne avete tutto da guadagnare.

Soli: la solitudine vi pesa, non è piacevole, ma oggi capirete che farne un dramma non serve a niente.

Oroscopo domani 1 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): dovete esprimere le vostre idee

Oroscopo domani giovedì Leone umore

Le idee creative non vi mancano per timore delle critiche avrete timore a esprimerle. E se una persona ne ha già messa in discussione qualcuna, sarete ancor più esitanti a esporvi. Sapete bene, tuttavia, che c’è sempre qualcuno a cui non piacerà ciò che fate e, al contempo, a chi piacerà.

Per cui bando alle paure, mettetevi al centro della scena e la lista dei sostenitori si allungherà velocemente. Altra buona notizia: potreste trovare un impiego che alcuni pensavano fosse fuori dalla vostra portata!

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: con la dissonanza Marte-Saturno, le cose non andranno nel verso giusto, qualche tensione sarà inevitabile.

Soli: la persona a cui lancerete un invito potrebbe dire “no”. Non dovete scoraggiarvi, non è detto sia definitivo…

Oroscopo domani 1 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): agire in piena libertà

Oroscopo 1 luglio Sagittario: umore

La Luna in Ariete, oggi a voi ricorda la necessità di vivere momenti di leggerezza e divertimento. Nonostante siate impegnati in attività più serie, sembra abbiate bisogno di quella scintilla in più anche se sembra che temporaneamente vi porti fuori rotta. Ritagliare del tempo per il divertimento personale vi farà bene, sarà energizzante e rinfrescante.

Più in generale, avete voglia di agire in piena libertà infischiandovene di alcune barriere che potrebbero avervi imposto.

Oroscopo domani Sagittario 1 luglio: amore

In coppia: grazie all’armonia Luna-Venere oggi circola dolcezza, sensualità, complicità.

Soli: incontro imprevisto o appuntamento romantico ma soprattutto la possibilità di dare il via a una bella storia.

