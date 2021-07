Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 10 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fascino e carisma

Oroscopo domani Ariete umore

Mentre Venere si avvicina a Marte in Leone, il vostro carisma e il fascino sono accentuati. Ma non solo: potreste ottenere qualcosa che desiderate. Il transito rappresenta un momento molto creativo in cui le vostre capacità e il talento saranno molto apprezzati.

Il Novilunio in Cancro, inoltre, segna un nuovo inizio o una ritrovata motivazione legati al miglioramento della vita, delle questioni domestiche, del senso di sicurezza e dei legami familiari.

Oroscopo domani Ariete 10 luglio amore

In coppia: vorreste ricevere tutte le attenzioni del mondo ma chiedetevi se non siate un po’ troppo esigenti…

Soli: giornata in cui potrebbero esserci sviluppi interessanti riguardo a una storia. Prenderà una piega importante.

Oroscopo domani 10 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ammettere che siete stanchi

Oroscopo domani sabato Leone umore

Nei prossimi giorni potresti sentirvi un po’ vulnerabili, ma comunque determinati ad andare avanti e mostrare le vostre qualità, di che stoffa siete fatti. In ogni caso, non ci sarà nulla di male nell’ammettere che vi sentite stressati, stanchi e avete bisogno di un aiuto.

Visto che siete sempre generosi, pronti a dare una mano a chi vi circonda, per una volta lasciate che a prendere il timone siano gli altri, senza per questo sentirvi in colpa.

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: la Luna Nuova vi spinge a stare un po’ per conto vostro, la comunicazione non è al top.

Soli: poca voglia di incontrare, conquistare. Oggi avrà la meglio il desiderio di relax!

Oroscopo domani 10 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): allontanarvi dalla routine

Oroscopo 10 luglio Sagittario: umore

Il desiderio di prendere le distanze da tutto, allontanarvi dalla routine potrebbe diventare molto forte, penserete seriamente a un viaggio. Potreste aver già prenotato per una vacanza, in caso contrario nei prossimi giorni andrete in cerca di qualche offerta.

La possibilità di trovarvi in un ambiente diverso vi farà vedere le situazioni in modo diverso, sicuramente più leggero. Per oggi, occhio alla tendenza a parlare prima del tempo e siate comprensivi riguardo a ciò che diranno gli altri.

Oroscopo domani Sagittario 10 luglio: amore

In coppia: slanci di passione! Le difficoltà poco a poco scompaiono e trovate il vostro equilibrio.

Soli: scegliendo di vivere avventure passeggere rischiate invece di ritrovarvi in una situazione che non volevate. Alla larga da storie ambigue!

