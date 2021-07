Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 11 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 11 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 11 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): atmosfera distesa in famiglia

Oroscopo domani Ariete umore

Mercurio entra in Cancro, nel vostro settore della casa e della famiglia: fino al 27 luglio sarete dell’umore giusto per apportare un cambiamento positivo all’ambiente domestico, alle questioni familiari e creare un’atmosfera distesa. Nelle relazioni con le persone care avrete un approccio più razionale e obbiettivo, il che vi permetterà di aprire delle conversazioni ed eventualmente chiarire.

Il pianeta attiva la vostra memoria e potreste ripensare al passato con un po’ di nostalgia. Emergeranno dei ricordi carichi di emozioni.

Oroscopo domani Ariete 11 luglio amore

In coppia: avete la netta sensazione che nella relazione si sia installata la routine. Esaminate la situazione con distacco pensando a cosa potete migliorare.

Soli: impazienti di vivere una nuova storia, ma per non commettere gli stessi errori, cercate di capire cos’è che volete veramente.

Oroscopo domani 11 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): dare un nuovo senso alla vostra vita

Oroscopo domani domenica Leone umore

Mercurio si trasferisce in Cancro, alle spalle del vostro segno: fino al 27 luglio evitate ragionamenti contorti, di concentrarvi eccessivamente sul passato alla ricerca di risposte e seguite invece l’intuito. E’ quest’ultimo che sarà d’aiuto a trovare la soluzione a una questione personale o riguardante una relazione. E’ pur vero che nel corso del transito vi occorrerà più tempo per prendere delle decisioni poiché avrete davanti più opzioni. Ma una cosa è certa, avrete voglia di dare un nuovo senso alla vostra vita.

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: sarete ansiosi e ciò scatenare tensioni. Siate pazienti con voi stessi e il partner.

Soli: potreste voler dichiarare il vostro amore a una persona: occhio a farlo in modo troppo drammatico…

Oroscopo domani 11 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il lato negativo delle persone

Oroscopo 11 luglio Sagittario: umore

L’ottimismo del vostro segno è leggendario ma con l’arrivo di Mercurio in Cancro, fino al 27 luglio, degli altri vedrete solo il lato negativo. Il che in un certo senso è un bene: sarà d’aiuto a non attribuire alle persone qualità che non posseggono e che, eventualmente potreste persino invidiare.

Nel corso del transito la vostra mente funzionerà come quella di un detective: scoprirete informazioni, analizzerete a fondo le questioni. La strategia e la pianificazione finanziaria, in questo momento daranno ottimi risultati.

Oroscopo domani Sagittario 11 luglio: amore

In coppia: potreste essere leggermente pessimisti sulla relazione ma in una sana dose di pragmatismo non c’è nulla di sbagliato.

Soli: potrebbe nascere una storia con una persona che vive lontano da voi chiedervi come portare avanti la relazione.

