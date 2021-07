Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 13 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 13 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 13 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): realizzare i vostri desideri

Oroscopo domani Ariete umore

La congiunzione Venere-Marte in Leone annuncia che è il momento perfetto per realizzare i vostri desideri, tuttavia un po’ di moderazione e strategia vi faranno ottenere ancora di più. Potreste essere molto motivati a portare avanti un progetto, un hobby…

E’ senza dubbio un momento eccellente per rendere più vivaci le relazioni. I contatti vecchi o nuovi, sono gratificanti e in alcuni casi, anche redditizi. E’ un’ottima giornata per attingere al vostro lato più fantasioso e trovare un modo per aggiungere più brillantezza al vostro lavoro.

Oroscopo domani Ariete 13 luglio amore

In coppia: gioia, armonia, vi sentite appagati e, probabilmente, farete un progetto importante a due.

Soli: se vi piace una persona ma non avete avuto il coraggio di approcciarla, oggi dovete rompere il ghiaccio!

Oroscopo domani 13 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): risolvere le questioni in sospeso

Oroscopo domani martedì Leone umore

Il Sole sosta ancora alle spalle del vostro segno e potreste essere impegnati a risolvere le questioni in sospeso. E’ possibile che proviate emozioni forti, forse perché sarete toccati da un avvenimento che accade in qualche paese del mondo.

Al contempo, la congiunzione Venere-Marte nel vostro segno vi spinge a prendere l’iniziativa o ad assumervi maggiori responsabilità. Tuttavia, non trovando uno sbocco alle emozioni e desideri odierni, potreste sentirvi frustrati. La sfida odierna è sviluppare pazienza.

Oroscopo domani martedì Leone amore

In coppia: insieme vi sentite più forti e grazie a belle emozioni riaccenderete la fiamma dell’amore.

Soli: potere di seduzione al top, potete concedervi di tutto! Potete cambiare il corso della vostra vita sentimentale.

Oroscopo domani 13 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): l’umore non è al massimo

Oroscopo 13 luglio Sagittario: umore

L’umore non è al top, oggi non siete particolarmente allegri. Impegni, obblighi e responsabilità chiederanno il vostro tempo che voi, al contrario, vorreste impiegare in modo diverso. Sarete inquieti, avrete dei pensieri che passeranno dal positivo al negativo e viceversa.

Tenete presente che nel lavoro riuscirete a fare un’ottima impressione e grazie alla congiunzione Venere-Marte in Leone la creatività è al massimo. Al bando i pensieri cupi e sfruttatela!

Oroscopo domani Sagittario 13 luglio: amore

In coppia: riuscirete ad aggirare una situazione delicata grazie al talento di oratori/trici. Ma il partner non è sciocco/a: attenzione…

Soli: avete intenzione di testare il potere di seduzione ma senza provare dei sentimenti.

