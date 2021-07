Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 14 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 14 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 14 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): il sostegno della famiglia

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole in Cancro vi spinge a prestare attenzione alla casa e alla famiglia, sono in cima alla lista delle priorità. Il che contribuisce a rafforzare la sicurezza in voi stessi. L’aspetto armonioso con Nettuno vi invita a entrare in contatto con quella parte di voi che ha fiducia che le cose andranno bene.

La famiglia rappresenterà un sostegno, proverete affetto, belle emozioni. È un ottimo momento per concedervi una pausa e riconoscere gli aspetti positivi della vostra situazione attuale.

Oroscopo domani Ariete 14 luglio amore

In coppia: il partner potrebbe decidere di fare il punto sulla relazione. Siate disponibili, non eludete conversazioni importanti.

Soli: forse dovreste mettere in discussione le vostre strategie di conquista. Lanciare delle sfide non vi consente di raggiungere il vostro obbiettivo.

Oroscopo domani 14 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): mollate il controllo

Oroscopo domani mercoledì Leone umore

Il buon aspetto Sole-Nettuno vi dota di energie che consentono di prendere le cose con calma. Avete fiducia nelle vostre idee, nei vostri sogni. Con questo transito, acquisire potere personale implica lasciar andare il pensiero eccessivo, il controllo e la microgestione. Evitate di cercare apprezzamenti esterni per i vostri sforzi.

Fate invece ciò che vi fa sentire bene. L’intuito in questo momento è al massimo: utilizzatelo il più possibile. Prestate inoltre attenzione alle coincidenze.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: la relazione ha bisogno di carburante, per cui non lesinate sui mezzi: date prova di tenerezza con generosità.

Soli: non lasciate che alcuni dettagli frenino il vostro slancio. Cercate di avere più sicurezza.

Oroscopo domani 14 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rassicurare una persona cara

Oroscopo 14 luglio Sagittario: umore

Con la congiunzione di Marte e Venere in Leone apprendere nuove cose può essere divertente ma non è detto che ne facciate uso. Se state cercando di portare a termine un progetto personale o di lavoro, la Luna Vergine indica che ciò che avete imparato potrebbe essere determinante.

Proprio quando avrete la sensazione di scontrarvi con un muro, vi renderete conto di avere il modo e i mezzi per abbatterlo. Su un altro piano: una persona cara potrebbe esprimere dei dubbi, cercate di rassicurarla.

Oroscopo domani Sagittario 14 luglio: amore

In coppia: ponete troppe domande e diventate puntigliosi su piccole cose. A furia di mettere i puntini sulle i, finirete per stancare il partner.

Soli: avete difficoltà a conquistare? Anziché su sguardi di passione puntate sulla simpatia.

