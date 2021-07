Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 15 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 15 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 15 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): occhio ai commenti sarcastici

Oroscopo domani Ariete umore

Potreste sentirvi pronti ad affrontare una situazione che da tempo rappresenta un problema. Tuttavia anziché incolpare le circostanze, vi assumerete la vostra parte di responsabilità. Il vostro atteggiamento mentale, infatti, potrebbe cambiare. Sia chiaro, non accadrà nel giro di un giorno ma concentrarvi sulla soluzione porterà a una svolta positiva.

Al contempo, più in generale, occhio ai commenti sarcastici che potrebbero scatenare rancore o sollecitare sfide inutili con chi vi circonda.

Oroscopo domani Ariete 15 luglio amore

In coppia: difficoltà a farvi capire del partner oppure potreste sentirvi trascurati.

Soli: poca sicurezza in voi stessi e non è la giornata ideale per nuovi incontri o per dare il via a una storia.

Oroscopo domani 15 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): gestire un problema

Oroscopo domani giovedì Leone umore

I passaggi odierni possono scatenare impazienza, battibecchi con chi vi circonda ma utilizzando bene le vibrazioni, potreste avere le energie giuste per gestire un problema. Tenete presente che potrebbe esserci una discrepanza tra ciò che pensate e ciò che invece fate: il che vi fa dare dei segnali sbagliati.

Con il buon aspetto Sole-Nettuno è la giornata ideale per fare un passo indietro e valutare a che punto siete della crescita lavorativa, cosa ha funzionato e cosa invece non ha funzionato.

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: alcune sfide finanziarie complicate potrebbero incidere sulla relazione. Ma il partner correrà in vostro soccorso.

Soli: non è una giornata propizia alle conquiste: il vostro modo di esprimervi potrebbe scatenare dei fraintendimenti.

Oroscopo domani 15 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dubbi riguardo a una persona

Oroscopo 15 luglio Sagittario: umore

Il buon aspetto Sole-Nettuno potrebbe spingervi a prendere un giorno libero anziché portare a termine, impegnarvi su quanto dovete fare. La tentazione di mollare le cose, anche se urgenti, potrebbe abbassare il livello della determinazione. Occhio, probabilmente non potete concedervi questo lusso.

Se è indispensabile fare qualcosa, non avrete altra scelta che rimboccare le maniche. Il transito può indicare che avrete dei dubbi riguardo ciò che dirà una persona. Penserete stia mentendo. E forse non sbaglierete.

Oroscopo domani Sagittario 15 luglio: amore

In coppia: vi amate, è sicuro, ma oggi avrete difficoltà a capirvi. Può essere che voi siate un po’ troppo esigenti?

Soli: in programma non ci sono incontri stimolanti e oggi in ogni caso avete intenzione di rimanere dietro le quinte.

