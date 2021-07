Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 16 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 16 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 16 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): il punto della situazione

Oroscopo domani Ariete umore

I passaggi astrali attuali potrebbero far emergere molto domande sul significato più profondo della vostra vita. Questioni del passato o sensi di colpa potrebbero interferire con il presente. Sarete spinti a fare il punto e capire se avete imboccato o meno la direzione giusta.

Se avete provato insoddisfazione un momento di riflessione sarà il benvenuto. Un’idea farà tornare la chiarezza, vi rimetterà in pista e vi restituirà speranza. Su un altro piano: attenzione a come vi esprimete con le persone care, potreste ferire la loro sensibilità.

Oroscopo domani Ariete 16 luglio amore

In coppia: i transiti odierni sono un po’ impegnativi, forse vi sentite limitati nella libertà. Ne parlerete o eviterete?

Soli: potreste con dispiacere accorgervi di essere stati usati da una persona che voleva far ingelosire un’altra…

Oroscopo domani 16 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): affrontate qualsiasi sfida

Oroscopo domani venerdì Leone umore

Potresti avere molti impegni e responsabilità ma con la dissonanza Sole-Plutone sarete in grado di affrontare facilmente qualsiasi sfida. Sicuramente siete desiderosi di progredire il più possibile ma rischiate tuttavia di muovervi troppo velocemente e forse commettere uno o due errori.

Un ritmo costante vi farà raggiungere comunque ciò che avete in mente e sarà d’aiuto a salvare la faccia. Al contempo, chi vi circonda potrebbe voler imporre a tutti i costi le sue idee. Cambiate argomento ed evitate di imporre le vostre.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: se con il partner non siete d’accordo su qualcosa, evitate di voler imporre a tutti i costi la vostra opinione.

Soli: vi renderete conto che una persona non ricambia l’attrazione. Ma non ve ne farete più di tanto un cruccio.

Oroscopo domani 16 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rinviare le decisioni importanti

Oroscopo 16 luglio Sagittario: umore

L’inizio di questo venerdì non è il momento migliore per sentirvi sicuri di un progetto o ottenere risposte concrete. I segnali saranno contrastanti per cui, la cosa migliore è mantenere le cose come stanno e rinviare le decisioni importanti a un altro momento.

Con l’avanzare della giornata sarete in ottima forma mentale per fare progetti a lungo termine o studiare strategie per raggiungere un obbiettivo o realizzare qualcosa che avete a cuore.

Oroscopo domani Sagittario 16 luglio: amore

In coppia: l’atmosfera è un po’ tesa, non una buona giornata per risolvere i piccoli problemi del quotidiano.

Soli: se una persona vi attrae, evitate atteggiamenti presuntuosi. La fareste scappare a gambe levate…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: UNA CONVERSAZIONE SINCERA

GEMELLI: CONTANO ANCHE I PICCOLI PASSI

CANCRO: LA NECESSITA’ DI UN CAMBIAMENTO

VERGINE: QUESTIONI LASCIATE IN SOSPESO

BILANCIA: ESAMINARE I PRO E I CONTRO

SCORPIONE: RIFIUTARE UN’OFFERTA

CAPRICORNO: CERCATE DI PARLARE CHIARAMENTE

ACQUARIO: NOTIZIE POSITIVE

PESCI: UN APPROCCIO REALISTICO