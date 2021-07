Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 17 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 17 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 17 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): il pessimismo non vi rende attraenti

Oroscopo domani Ariete umore

Se avete bisogno dell’aiuto di un amico per affrontare una situazione spinosa, l’odierna Luna in Bilancia annuncia che potrebbe essere un punto di svolta. Potreste anche voler tenere per voi un problema complicato ma sicuramente non è il modo migliore per gestirlo.

Una conversazione con una persona di cui vi fidate può far emergere idee e soluzioni che non avevate preso in considerazione. Il suo contributo avrà il potere di rendere tutto più chiaro e voi sentirvi più leggeri.

Oroscopo domani Ariete 17 luglio amore

In coppia: non siete un esempio di ottimismo, anche se il partner cercherà di sostenervi, darà prova di sincerità e fedeltà.

Soli: dal volto traspare il pessimismo e non vi rende attraenti. Smettete di vedere tutto nero!

Oroscopo domani 17 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): il timore di sbagliare

Oroscopo domani sabato Leone umore

Che si tratti di timore o solo d’intuito, potreste sentire che non è il caso di lasciarvi coinvolgere in un progetto. Tra oggi e domani, potrebbe esserci una sorta di tiro alla fune: un momento la penserete in un modo e in un altro cambierete idea.

Di fatto, esiterete per paura di sbagliare. Quando il Sole, nei prossimi giorni, entrerà nel vostro segno, sarete decisamente più coraggiosi e risoluti, pronti ad andare avanti in un senso o nell’altro.

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: circolano malintesi, fraintendimenti. Prima di parlare, riflettete non una ma dieci volte.

Soli: stesso discorso anche per voi. Ciò che dite potrebbe essere interpretato nel modo sbagliato.

Oroscopo domani 17 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): soddisfare determinati desideri

Oroscopo 17 luglio Sagittario: umore

Per ottenere ciò che volete potreste essere pronti a fare di tutto. La Luna in Bilancia tuttavia, potrebbe spingervi a riflettere se vale la pena o meno soddisfare determinati desideri. Prima di lanciarvi prendete in considerazione quanto vi costerebbe in termini di tempo, di energie e denaro.

Con l’opposizione Sole-Plutone, le questioni finanziarie più in generale potrebbero sfuggire al vostro controllo, potrebbe esserci una spesa non indifferente che probabilmente non vi aspettavate.

Oroscopo domani Sagittario 17 luglio: amore

In coppia: evitate di lanciarvi in un progetto a due. Riflettete così da non rimanere delusi.

Soli: per oggi, è inutile andare alla ricerca del grande amore. Al momento giusto arriverà.

