Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 18 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 18 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 18 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): mettere dei limiti a una persona

Oroscopo domani Ariete umore

Potrebbe essere indispensabile mettere dei limiti, soprattutto se lavoro o vita privata le richieste di una persona aumentano continuamente. Avete davvero tante cose da fare e se il risentimento sta già iniziando a montare, è il momento di stroncare questa abitudine sul nascere.

La Luna in Scorpione non ha mezze misure: è tutto bianco o nero dunque non dovrete sorprendervi se provate un’ondata di rabbia. Se diretta in modo sano, tuttavia potrebbe essere liberatorio.

Oroscopo domani Ariete 18 luglio amore

In coppia: farete del vostro meglio pr condividere momenti di grande complicità e passione.

Soli: con una persona vi lancerete in una nuova ed esaltante storia d’amore, certi che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo domani 18 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): prima di agire, riflettete

Oroscopo domani domenica Leone umore

L’istinto potrebbe dire che è il momento di rallentare e rilassarvi: non dovete contrastarlo. La cosa migliore è seguirlo e riposare. Con la dissonanza Sole-Plutone finché non lo farete non concluderete molto. Una volta rilassati svolgerete quanto dovete in pochissimo tempo.

Se c’è un modo per semplificare la vita, adottatelo ora. Per oggi evitate di affrettare le cose, soprattutto le questioni legate agli affari e alle finanze. Prima di agire è necessaria un po’ di riflessione

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: qualcosa vi turba, potreste dubitare del partner, pensare che sia distaccato. Parlatene.

Soli: sprigionate fascino misterioso e avete la possibilità di fare una strage di cuori….

Oroscopo domani 18 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la forza del desiderio

Oroscopo 18 luglio Sagittario: umore

Potreste desiderare qualcosa e fare di tutto per ottenerlo. Il Sole in Cancro e la Luna in Scorpione accentuano la forza del vostro desiderio. La verità è che in fondo, con i transiti odierni, è difficile capire davvero cosa volete per cui chiedetevi come vi sentirete tra qualche giorno.

E’ possibile che dimenticherete quello che oggi vi sembra così urgente da ottenere. Un’altra questione o un problema potrebbero prendere il sopravvento e di sicuro non ci penserete più.

Oroscopo domani Sagittario 18 luglio: amore

In coppia: decisi a offrire al partner dei momenti romantici, sentirvi più vicini, anche per lasciare alle spalle qualche piccola contrarietà.

Soli: potrebbe esserci un incontro interessante ma evitate di partire in quarta. Aspettate che l’altro/a vi lancia dei segnali.

